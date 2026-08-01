8批致癌苦茶油全來自「源春製油廠」 原料來源不明食藥署報請檢警偵辦

國內接連爆發數起苦茶油苯駢芘超標案件，包括永豐餘在地金花小菓苦茶油、威加高仰三苦茶油、庭茂苦茶油、國際機能台灣苦茶油均被檢出苯駢芘不符標準。衛福部食藥署今天公布流向圖，目前爆出苯駢芘超標的苦茶油，全數由同一家製造廠，即位於嘉義縣的「源春製油廠」製造，該署北區管理中心主任劉芳銘說，該公司已被要求停工，食藥署帶回1件檢體進行檢驗，並報檢方協助偵查。

劉芳銘指出，經食藥署追查，目前共4品牌、8批次苯駢芘超標苦茶油，全數來自同一製造廠「源春製油廠」，其中6批為同一批原料製成，而該公司雖標榜冷壓苦茶油，製程中仍加溫100至150度，且源春製油廠稱其苦茶籽原料來自嘉義小農，卻拿不出佐證，因原料來源不明，食藥署已報請檢警協助偵查，盼進一步釐清真相。

食藥署因應近期事件，除鎖定大豆沙拉油及苦茶油進行食用油脂稽查專案外，也將在年底前啟動包含苦茶油在內的油脂製造業者專案輔導計畫。劉芳銘指出，國內苦茶油業者多為小型業者，該署將藉由撫打配合稽查，強化國內油品安全，將委請國內專業機關或團體進廠輔導，並秉持「食安優先、科學查驗、公開透明」原則，與地方密切合作。

還原時序，食藥署7月29日接獲永豐餘生技公司通報，「在地金花小菓苦茶油（有效日期2028／5／25）」檢出苯駢芘2.9ppb不符規定，超過2ppb上限，會同台北市及嘉義縣衛生局進行查核，發現永豐餘公司是向威加公司下單，並由威加公司委託位於嘉義縣源春製油廠加工製造桶裝苦茶油，再送交亞世家企業股份有限公司分裝、貼標為瓶裝成品。

劉芳銘說，源春製油廠以同批苦茶籽原料製成「在地金花小菓苦茶油250ml」、「高仰三苦茶油250ml」及「庭茂苦茶油250ml」等3項產品，共計6批，有效日期分別為2028／1／2、2028／2／22、2028／3／17、2028／5／25、2028／6／15、2028／6／22，台北市衛生局已要求永豐餘生技公司及威加公司，全面預防性下架回收所有使用同批原料之相關產品。

另，台北市衛生局抽驗威加公司庫存產品「高仰三苦茶油（有效日期2028／6／22，規格：250毫升）」及「高仰三苦茶油（有效日期2028／6／15，規格：250毫升）」，分別檢出苯駢芘2.4ppb、2.6pbb不符規定，台北市衛生局7月29日已要求預防性下架。

食藥署另於7月31日接獲國際機能公司通報，委託源春製油廠製造之「台灣苦茶油500ml（有效日期2027／12／25）」檢出苯駢芘2.6ppb不符規定，產品由國際機能公司委託源春廠製造，原料及包材皆由源春廠提供，該批問題苦茶油生產共780瓶，其中1瓶業者自主送驗、773瓶於其門市及官方網站販售予一般消費者；另有1批（有效日期2028／5／24，共599瓶）尚未出貨，已全數下架回收。