台南抽驗32件麵製品苯甲酸全過關 衛生局教挑選、保存撇步

為維護市民食用麵食類產品衛生安全，台南市衛生局今年1月至7月間，針對轄內超市、量販店、餐飲業、市場、夜市、學校等場所抽驗油麵、意麵、烏龍麵、水餃皮等各式麵製品共32件，檢驗防腐劑苯甲酸，檢驗結果均符合規定。

此次抽驗品項包括愛麵族職人手感烏龍麵、營養鮮麵、鐵板麵、水餃皮、油麵、潤餅皮、南僑讚岐烏龍麵、牛排麵、冷凍Q麵、春捲皮、日式烏龍麵、黃麵、涼麵、Simple Life烏龍麵、高級拉麵、SANUKI讚岐烏龍麵及鹽水意麵等共32件產品，檢驗結果均符合規定。

衛生局局長李翠鳳提醒民眾，選購濕麵類製品時，應向信譽良好的商家購買，並留意產品是否於低溫環境保存販售；挑選色澤自然、不過分鮮豔、過白或異常Q彈的產品，購買後應盡速冷藏保存，避免細菌孳生，確保食用安全。

衛生局表示，依衛生福利部食品藥物管理署公告「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」規定，「苯甲酸」為合法使用的防腐劑，具有抑制細菌生長作用，常使用於醃漬蔬菜等食品，但不得添加於麵製品中。業者如違規使用，將依「食品安全衛生管理法」處3萬元以上300萬元以下罰鍰。

衛生局提醒製麵業者，應落實食品良好衛生規範，重視製作過程、作業環境及從業人員衛生管理，並強化自主衛生管理制度。麵製品完成製造後，供售期間應保持良好衛生狀況，盡可能於7℃以下冷藏保存，並遵循「先進先出」原則，以維持產品新鮮度與品質；使用各類食品添加物時，也應確實符合相關法規規定，共同維護食品安全。

衛生局表示，將持續加強麵製品抽驗及食品安全查核，落實源頭管理與市場監測，為市民飲食安全把關。民眾如有食品衛生相關疑問，可撥打衛生局食品安全專線0800-285000洽詢。