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北市第二波油品檢驗結果出爐 2件苦茶油產品苯駢芘超標

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市衛生局稽查苦茶油產品下架情形。圖／北市衛生局提供
北市衛生局稽查苦茶油產品下架情形。圖／北市衛生局提供

連淨綠色科技股份有限公司苦茶油產品苯駢芘超標事件，北市衛生局7月下旬啟動第二波油品檢驗專案，抽驗苦茶油及相關市售油品共24件產品，其中不符規定2件為永豐餘生技股份有限公司的問題苦茶油供應商產品，衛生局前天已要求預防性下架。

衛生局指出，這2件為「高仰三苦茶油（有效日期2028/6/22，規格：250毫升）」及「高仰三苦茶油（有效日期2028/6/15，規格：250毫升）」分別檢出苯駢芘 2.4 µg/kg、2.6 µg/kg 不符規定，該產品為永豐餘自主通報的問題苦茶油供應商產品。

衛生局說，永豐餘7月29日晚間自主通報，該公司由「威加國際股份有限公司」供應販售的苦茶油產品苯駢芘不符規定，衛生局立即溯源調查，抽驗相同製油廠「源春製油廠」生產製造2批不同效期威加公司「高仰三苦茶油」產品，檢驗結果苯駢芘不符「食品中汙染物質及毒素衛生標準」。

衛生局表示，已依食安法第17條及第48條要求威加限期改善，期屆複抽如仍不符規定，處3萬元以上300萬元以下罰鍰。經向嘉義縣衛生局確認，源春製油廠已自主停工，待釐清苯駢芘超標原因並完成製程改善後再復工。

衛生局也提到，針對威加委託源春製油廠生產製造的苦茶油產品，已於7月29日要求業者全面預防性下架，並再次前往威加稽查。經查，「高仰三苦茶油」2批問題批號產品共生產2349瓶，除販售給一般消費者，另供應北市7家下游業者及長庚生物科技股份有限公司18家自有門市；衛生局同步派員稽查下架情形，經查架上均已無問題批號產品。另威加倉庫已封存790瓶，也由各門市陸續辦理退貨中。

法務局表示，苦茶油商品批號檢出苯駢芘超標的通路商，消保官呼籲業者應從速、從簡辦理消費者退費事宜，確實保障消費者權益。

致癌沙拉油 苦茶油

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