這間「台灣苦茶油」苯駢芘超標 新北衛生局要求下架

又傳出苦茶油苯駢芘超標。新北衛生局今日接獲國際機能食品公司自主通報，販售的「台灣苦茶油」檢出苯駢芘 2.6 μg/kg (標準2.0 μg/kg)不符規定，業者通報時已通知其自有門市的江醫師健康舖子，將相關產品立即下架。

衛生局表示，該批超標的苦茶油(有效期限EXP:2027/12/25，規格：500毫升)經接獲通報後，立即會同衛福部食藥署至現場稽查，經查該批問題苦茶油由「源春製油廠」代工代料生產共780瓶，其中，773瓶於其門市及官方網站販售。

衛生局已要求該款苦茶油全面下架，並確認轄內門市已完成下架作業，也提醒消費者，若曾購買到該批苦茶油請立即暫停食用，衛生局已要求業者盡速從寬辦理退換貨事宜，確實保障消費者權益。

衛生局表示，經查此次產品與永豐餘公司販售之苦茶油均由嘉義「源春製油廠」生產製造，針對此次檢出苯駢芘異常已通知嘉義縣衛生局進一步釐清，也再度呼籲食品業者應即時主動通報疑慮產品資訊並預防性下架相關疑慮產品，並以保護消費者為優先。