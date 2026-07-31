永豐餘生技再度說明苦茶油事件 強調原料來源與製程皆有把關

國內接連發生苦茶油自主檢驗苯駢芘超標事件，食藥署已介入調查，了解是否涉及原料或製程等系統性問題。針對外界關注苦茶籽來源，永豐餘生技31日再度說明旗下「在地金花小菓苦茶油」原料採購及生產管理情形，強調產品開發初期即將苦茶籽品種、產地及來源列為評估重點，目前並已要求供應商提出完整原料、加工及交貨紀錄，以釐清實際原因。

永豐餘生技表示，「在地金花小菓苦茶油」的採購合作對象為威加國際。雙方合作前，公司曾實地前往嘉義縣阿里山鄉來吉村，訪查威加國際契作農戶的種植環境及生產情形，並確認兩處特定種植區域，面積合計1.9公頃。

永豐餘生技其後也要求威加國際出具正式產品聲明書，確認受託生產的台灣金花小菓苦茶油，其苦茶籽原料來源及生產條件，均符合雙方確認內容。

在製程管理方面，永豐餘生技表示，公司要求供應商採用溫室日曬乾燥、去殼篩選及人工挑選，原料並以低溫冷藏方式保存；後續加工則採110至115°C短時間焙炒及初榨冷壓，希望降低原料品質不良或高溫加工對產品安全及品質造成的風險。

針對外界質疑，若台灣苦茶籽產量不足，供應商是否可能因交貨壓力而改用其他來源原料，永豐餘生技回應，考量農產品容易受到氣候變化、天然災害等不可抗力因素影響，公司與供應商訂定的合作條件中，並未針對農作物減產設置罰則，也未要求供應商在產量不足時強制補足原訂數量。

永豐餘生技強調，供應商並不存在因公司交貨壓力或契約罰則，而須另行取得來源不明原料補足數量的情形。

目前永豐餘生技已要求威加國際就實際供應原料的農戶、種植地點、品種、數量及交易紀錄提出完整說明，並同步清查原料入庫、榨油加工、成品批號及產品交付等資料。後續將依實際查核結果，持續對外說明調查及處理進度。