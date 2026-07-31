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致癌油風暴再燒！中聯廠長100萬交保遭撤銷 二審認他有隱匿案情
中聯油脂大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標，釀全台食安危機，台中地檢7月22日第二波搜索後，聲押中聯廠長陳明榮，台中地院認為，檢察官未舉證陳是否為「食品業者」裁定他100萬元交保，檢方抗告後，台中高分院認原裁定不完備，今撤銷發回中院。
台中地檢22日第二波搜索，將中聯廠長陳明榮、精油課襄理江一隆，及品研課副課長陳建龍等3人列被告，複訊後認定陳明榮有事實足認為有湮滅、偽造證據及勾串共犯、證人之虞，依食安法第49條第2項、同條第1項、第4項等，將陳向法院聲押。
台中地院認為，陳明榮部分犯嫌重大，但是否屬於「食品業者」檢察官未盡舉證義務，難認該部分陳有犯罪嫌疑，陳另涉犯為2年以下徒刑之罪，相關證據、證人都已經檢警訊問、查扣，難有串滅證、逃亡之虞，裁定100萬元交保，限制住居、出境，出海，檢方不服當庭抗告。
台中高分院指出，關於食品業者所屬人員是否為「食品業者」，而該當食安法第49條第2項前段規定之行為主體，應視具體事件中該人員所實際從事者、行為分擔與意思支配狀況及其與食品業者間之關係整體觀察而定。
台中高分院表示，陳明榮是中聯的煉油廠長，為中聯產出食品產線最高管理者，且為該公司之「管理代表／食品安全小組負責人」 ，客觀上對公司生產油品品質、食安，當有監測、管理義務及權限，其於本案是否為食安法「食品業者」非無研求之餘地，原裁定難認完備
台中高分院也認為，依卷內證據，陳明榮案發前就和相關人員有隱匿案情的共識，確有勾串、滅證高度可能性，且本案另涉及具有利害關係的其他業者，相關共犯、證人人數非少，其等涉案情節尚欠明朗，原裁定認陳並無滅證、勾串證人之虞，亦有再斟酌之餘地。
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