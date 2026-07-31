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永豐餘生技苦茶油出包 雲林急查分裝廠：無關草嶺苦茶油

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
永豐餘生技公司販售的「在地金花小菓苦茶油」產品檢出苯駢芘不符規定，該產品委託位於雲林縣的亞世家企業分裝、貼標，已全數出貨，廠內無原料及庫存。圖／雲林縣衛生局提供
永豐餘生技公司販售的「在地金花小菓苦茶油」產品檢出苯駢芘不符規定，該產品委託位於雲林縣的亞世家企業分裝、貼標，已全數出貨，廠內無原料及庫存。圖／雲林縣衛生局提供

永豐餘生技販售的「在地金花小菓苦茶油」遭檢出苯駢芘不符規定，產品委託位於雲林縣的亞世家企業分裝，雲林縣衛生局接獲通報後，立即派員前往稽查，經查亞世家企業僅受威加國際股份有限公司委託，負責產品充填分裝及貼標作業，該批產品已全數出貨，廠內無原料及庫存。

衛生局表示，苦茶油原料來源及製造廠均非雲林縣古坑鄉草嶺村，呼籲民眾勿因產品名稱或相關報導誤認涉案產品與草嶺苦茶油有關。

衛生局表示，經查亞世家企業受託辦理產品充填分裝及貼標作業，苦茶油原料、包材及標籤均由威加國際提供，業者未從事榨油或其他加工製程，涉案批次產品已全數出貨，廠內已無相關原料及成品庫存，稽查人員同步查核生產流程、設備清潔消毒作業，以及進貨、驗收、出貨等紀錄，並將相關資料帶回進一步查核，以配合後續調查。

衛生局指出，經調查確認，本案所涉苦茶油原料來源及製造廠均非雲林縣古坑鄉草嶺村。草嶺為國內知名苦茶油產地，呼籲民眾勿因產品名稱或相關報導誤認涉案產品與草嶺苦茶油有關，以免影響在地苦茶油產業及農民權益。

衛生局表示，後續將持續配合中央及相關地方衛生機關追查產品流向，並依食品安全衛生管理法相關規定辦理，全力維護食品安全與消費者權益；也呼籲民眾以主管機關公布資訊為準，切勿轉傳未經查證的訊息，共同維護正確的食品安全資訊。

永豐餘生技公司販售的「在地金花小菓苦茶油」產品檢出苯駢芘不符規定，該產品委託位於雲林縣的亞世家企業分裝、貼標，已全數出貨，廠內無原料及庫存。圖／雲林縣衛生局提供
永豐餘生技公司販售的「在地金花小菓苦茶油」產品檢出苯駢芘不符規定，該產品委託位於雲林縣的亞世家企業分裝、貼標，已全數出貨，廠內無原料及庫存。圖／雲林縣衛生局提供

永豐餘生技公司販售的「在地金花小菓苦茶油」產品檢出苯駢芘不符規定，該產品委託位於雲林縣的亞世家企業分裝、貼標，已全數出貨，廠內無原料及庫存。圖／雲林縣衛生局提供
永豐餘生技公司販售的「在地金花小菓苦茶油」產品檢出苯駢芘不符規定，該產品委託位於雲林縣的亞世家企業分裝、貼標，已全數出貨，廠內無原料及庫存。圖／雲林縣衛生局提供

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