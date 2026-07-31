強化食安 南市衛生局將擴大油品抽驗！胡麻、苦茶油都入列

中聯油脂苯駢芘超標引發各界對食用油安全的關注，南市議員要求市府提升檢驗量能，成立自主實驗室檢驗苯駢芘，衛生局初估設備建置需投入逾千萬元，每年維護費約三百萬元，衛生局強調將強化大型油品業者查核、擴大油品抽驗項目，並建立食品流向追蹤演練機制；市長黃偉哲允諾建立可檢驗苯駢芘設備能力。

議員蔡育輝說，苯駢芘會致癌讓人心慌慌食不安，台南市應增購設備檢驗苯駢芘；衛生局長李翠鳳表示會依市長承諾，爭取檢驗設備與人力資源，逐步提升食品安全檢驗量能，朝完善食安防護目標邁進。

李翠鳳說，不論委託第三方實驗室或未來自行檢驗，從樣品前處理到完成分析約需十五天，苯駢芘屬於高難度微量化學分析項目，除需配置高階精密分析儀器，更重要的是建立具高度再現性及準確性的檢驗方法，完成方法確效及相關品質管理程序，並依食藥署規範執行，才能正式提供具公信力的檢驗服務。

目前全國地方政府多採委託具認證能力的專業實驗室辦理苯駢芘檢驗，此作法可確保檢驗結果的一致性與公信力，未來依中央規範評估設備建置，並擴大油品抽驗範圍，除大豆油外，將納入胡麻油、芝麻油及苦茶油等，並加強查核大型油脂業者落實自主檢驗。

針對多名議員對「食安自主標章」的疑慮，黃偉哲表示，這次食安風波引發社會高度關注，因此第一時間便要求相關局處積極查核，希望讓民眾清楚知道自己吃下肚的食品是否安全，他強調，會更嚴謹精進作法。

李翠鳳指出，食安標章的初衷是讓民眾能在第一時間辨識店家是否使用問題油，也減少業者反覆向顧客說明的困擾，透過標章作為消費者與業者之間的溝通工具，推出後在社群平台也獲得不少民眾正面回饋，認為有助提升消費信心。