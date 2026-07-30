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金門聯合稽查回收問題油品流向 均符相關規定

中央社／ 金門30日電

因應中聯油品案，金門縣衛生局今天表示，與福建省調查處等單位聯合查核轄內油品經銷商，就回收油品及預防性下架產品流向、庫存及後續處置情形，確認均符合相關規定。

金門縣衛生局、環保局、政風處、法務部調查局福建省調查處等單位今天辦理「回收油品流向聯合稽查」，除確認回收油品及預防性下架產品數量外，並同步查核業者產品存放管理、明顯標示退貨區及後續處置流程。

衛生局透過新聞稿表示，截至今天中午，已累計查核市場、賣場、夜市、餐飲業、食品製造業及食品販售業者共391家次，累計下架回收受影響油品達3546.59公斤，包含預防性下架油品。

衛生局指出，使用受影響原料製成的食品也回收89.77公斤，總計已下架及回收3636.36公斤，所有產品均依規定集中於退貨區，全面停止販售及使用。

衛生局長李金治表示，食品安全管理必須仰賴中央、地方及業者共同合作，縣府將持續配合中央政策，加強跨機關橫向聯繫及聯合稽查，從源頭管理、流向追蹤到終端市場查核，全面掌握受影響產品流向，確保問題產品均依法完成下架、回收及後續處置。

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