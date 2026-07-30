永豐餘生技說明苦茶油事件進度 停售回收持續、全面強化油品檢驗

永豐餘生技30日針對GREEN&SAFE販售的「在地金花小菓苦茶油」事件說明最新處理進度，表示在自主檢驗發現特定批次產品疑有異常後，已第一時間通報主管機關，並啟動停售、全面下架及回收作業，同時提供消費者全額退費及等值購物金補償。目前產品仍維持停售、下架及回收措施，並持續配合主管機關釐清原因。

永豐餘生技表示，該款苦茶油的採購合作對象為威加國際股份有限公司，由對方負責苦茶籽原料供應管理、製油加工安排及產品交付。合作前，公司曾赴嘉義縣阿里山鄉來吉村實地訪查契作農戶，確認種植環境、生產情形及兩處共約1.9公頃的特定種植區域，並取得供應商正式產品聲明書，確認苦茶籽原料來源及生產條件符合合作內容後，才展開合作。

永豐餘生技指出，公司過去主要依據實地產地訪查、供應商書面聲明、採購協議、原料交貨資料及產品交付紀錄等方式，進行供應商及產品來源管理，相關苦茶農戶及製油廠皆屬威加國際供應鏈合作對象。

針對油品安全管理，公司表示，不同食用油會依原料特性、製造方式及風險安排不同食品安全監測項目，苯駢芘僅是其中一項檢驗指標，並非僅依賴單一檢驗結果，而是從原料、製程到成品建立食品安全監測機制。包括葵花油、橄欖油及苦茶油等產品，均依產品特性安排酸價、重金屬、農藥殘留、黃麴毒素等項目，採定期、輪替或專案方式檢驗，並依風險持續調整監測項目及頻率。

為進一步強化油品管理，永豐餘生技宣布三項改善措施，包括要求食用油供應商逐批提供包含苯駢芘項目的合格檢驗報告，確認符合食品安全標準後始得進貨或販售；GREEN&SAFE也將苯駢芘正式納入自主檢驗項目並提高檢驗頻率；此外，將加強製造商現場查核及製程審核，涵蓋原料乾燥方式、熱源使用、焙炒溫度、壓榨製程、設備清潔、儲存條件及產線切換紀錄等項目。

永豐餘生技並表示，目前販售的高燃點葵花籽油、Extra Virgin橄欖油、初榨南瓜籽油、初榨亞麻仁油、初榨酪梨油、初榨奇亞籽油、日本九鬼芳醇胡麻油、初榨生紫蘇油及家傳冷壓黑麻油等9款油品，均已完成第三方自主檢驗，檢驗結果符合食品安全衛生標準。

公司表示，目前正持續配合主管機關調查，並同步核對產品檢驗、原料來源、製造加工及成品流向等資料，後續若有新的檢驗結果或調查進度，將儘速向外界說明，並重申將以食品安全及消費者權益為最高處理原則。