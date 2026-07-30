快訊

中和「公公殺媳婦」死者渣男夫可領補償金180萬？法務部說話了

川普「眾神之鎚」要讓習近平戰時失明？美軍海上首測新電戰系統結果曝光

公公殘殺中和媳婦 傳敏感部位消失還毀容？死者家屬發聲明

聽新聞
0:00 / 0:00

永豐餘生技說明苦茶油事件進度 停售回收持續、全面強化油品檢驗

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
永豐餘生技表示，該款苦茶油的採購合作對象為威加國際股份有限公司，由對方負責苦茶籽原料供應管理、製油加工安排及產品交付。永豐餘生技／提供
永豐餘生技表示，該款苦茶油的採購合作對象為威加國際股份有限公司，由對方負責苦茶籽原料供應管理、製油加工安排及產品交付。永豐餘生技／提供

永豐餘生技30日針對GREEN&SAFE販售的「在地金花小菓苦茶油」事件說明最新處理進度，表示在自主檢驗發現特定批次產品疑有異常後，已第一時間通報主管機關，並啟動停售、全面下架及回收作業，同時提供消費者全額退費及等值購物金補償。目前產品仍維持停售、下架及回收措施，並持續配合主管機關釐清原因。

永豐餘生技表示，該款苦茶油的採購合作對象為威加國際股份有限公司，由對方負責苦茶籽原料供應管理、製油加工安排及產品交付。合作前，公司曾赴嘉義縣阿里山鄉來吉村實地訪查契作農戶，確認種植環境、生產情形及兩處共約1.9公頃的特定種植區域，並取得供應商正式產品聲明書，確認苦茶籽原料來源及生產條件符合合作內容後，才展開合作。

永豐餘生技指出，公司過去主要依據實地產地訪查、供應商書面聲明、採購協議、原料交貨資料及產品交付紀錄等方式，進行供應商及產品來源管理，相關苦茶農戶及製油廠皆屬威加國際供應鏈合作對象。

針對油品安全管理，公司表示，不同食用油會依原料特性、製造方式及風險安排不同食品安全監測項目，苯駢芘僅是其中一項檢驗指標，並非僅依賴單一檢驗結果，而是從原料、製程到成品建立食品安全監測機制。包括葵花油、橄欖油及苦茶油等產品，均依產品特性安排酸價、重金屬、農藥殘留、黃麴毒素等項目，採定期、輪替或專案方式檢驗，並依風險持續調整監測項目及頻率。

為進一步強化油品管理，永豐餘生技宣布三項改善措施，包括要求食用油供應商逐批提供包含苯駢芘項目的合格檢驗報告，確認符合食品安全標準後始得進貨或販售；GREEN&SAFE也將苯駢芘正式納入自主檢驗項目並提高檢驗頻率；此外，將加強製造商現場查核及製程審核，涵蓋原料乾燥方式、熱源使用、焙炒溫度、壓榨製程、設備清潔、儲存條件及產線切換紀錄等項目。

永豐餘生技並表示，目前販售的高燃點葵花籽油、Extra Virgin橄欖油、初榨南瓜籽油、初榨亞麻仁油、初榨酪梨油、初榨奇亞籽油、日本九鬼芳醇胡麻油、初榨生紫蘇油及家傳冷壓黑麻油等9款油品，均已完成第三方自主檢驗，檢驗結果符合食品安全衛生標準。

公司表示，目前正持續配合主管機關調查，並同步核對產品檢驗、原料來源、製造加工及成品流向等資料，後續若有新的檢驗結果或調查進度，將儘速向外界說明，並重申將以食品安全及消費者權益為最高處理原則。

致癌沙拉油 永豐餘生技 苦茶油

延伸閱讀

永豐餘苦茶油傳苯駢芘超標 嘉義縣衛生局追查逾2千公斤流向雲林

永豐餘苦茶油自主檢驗苯駢芘超標 北市衛生局：不分批號全面預防性下架

巴西黃豆不是致癌油唯一元凶！第三方調查揪出中聯油脂三大管理漏洞

南僑油脂事業股份有限公司委託永然聯合法律事務所、世紀聯合法律事務所聲明啟事

相關新聞

永豐餘生技說明苦茶油事件進度 停售回收持續、全面強化油品檢驗

永豐餘生技30日針對GREEN&SAFE販售的「在地金花小菓苦茶油」事件說明最新處理進度，表示在自主檢驗發現特定批次產品疑有異常後，已第一時間通報主管機關，並啟動停售、全面下架及回收作業，同時提供消費者全額退費及等值購物金補償。目前產品仍維持停售、下架及回收措施，並持續配合主管機關釐清原因。

中聯油脂事件延燒…福壽發三點聲明：食品安全沒有立場之分

中聯油脂事件持續延燒，福壽（1219）30日發表三點聲明回應外界質疑，包括說明中聯油脂董事長沿革與公司治理情形、釐清設備來源、原料品質及事件成因，並強調食品安全沒有立場之分，而是所有食品業者共同的責任，盼各界以事實為依據，共同維護食品安全。

澄清中聯油脂董事長產生傳言 福壽實業：依法推選非片面決定

針對近日媒體引用評論指稱中聯油脂治理歷程與董事長人選涉「轉盈後兩家聯手」等說法，福壽實業今（30）日發表聲明澄清，指出相關言論與歷屆董事會改選紀錄不符。福壽強調，中聯油脂歷任董事長均依公司法及公司章程由董事會推選產生，呼籲外界回歸客觀事實，避免對公司治理產生誤解。

台南強化食安把關 黃偉哲允建立苯駢芘檢驗能力、擴大油品抽驗

中聯油脂苯駢芘超標引發各界對食用油安全的關注，台南市議員要求市府提升檢驗量能，成立自主實驗室檢驗苯駢芘，衛生局初估設備建置需投入逾千萬元，每年維護費約300萬元，衛生局指第一道防線仍是業者自主管理，市府將強化大型油品業者查核、擴大油品抽驗項目，並建立食品流向追蹤演練機制；市長黃偉哲允諾建立可檢驗苯駢芘設備能力。

駁設備改中國進口肇禍傳言 福壽發聲明澄清指：關鍵在原料

針對外界質疑中聯油脂「設備改由中國大陸進口省錢才種下食安危機」等傳言，福壽實業今日發布聲明，針對近期外界質疑中聯油脂公司「設備改由中國大陸進口省錢，加上進口黃豆問題才種下食安危機」等說法，表示衛福部食藥署獨立調查報告已於今年7月27日出爐，明確排除「設備燃燒致禍」可能，完全尊重並採納報告結論，呼籲討論應建立在權威科學數據之上。

急稱營養午餐未受影響 南市議會砲聲隆隆：20校吃到問題油

台南市府今天向議會提出致癌油（苯駢芘）食安專案報告，國民黨議員批教育局搶先公布營養午餐未用到問題油，後又公布3家團膳業者使用問題油，有20所學校受影響，造成學生及家長疑慮，民進黨議員則要求市府新學期開學前做好把關，教育局表示將協助求償；衛生局也強調建立校園食安風險預警及監測機制。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。