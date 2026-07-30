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中聯油脂事件延燒…福壽發三點聲明：食品安全沒有立場之分

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
中聯油脂事件持續延燒，福壽（1219）30日發表三點聲明回應外界質疑。記者黑中亮／攝影 黑中亮
中聯油脂事件持續延燒，福壽（1219）30日發表三點聲明回應外界質疑。記者黑中亮／攝影 黑中亮

中聯油脂事件持續延燒，福壽（1219）30日發表三點聲明回應外界質疑，包括說明中聯油脂董事長沿革與公司治理情形、釐清設備來源、原料品質及事件成因，並強調食品安全沒有立場之分，而是所有食品業者共同的責任，盼各界以事實為依據，共同維護食品安全。

以下是福壽今日發出的聲明完整內容：

近日社會各界持續關注中聯油脂相關事件，本公司理解各界對食品安全議題的重視，也尊重社會各界對公共議題所提出之評論與建言。

惟針對近日媒體引用之部分評論內容，涉及中聯油脂董事長沿革及公司治理歷程，恐因與實際事實有所出入，而造成社會大眾誤解，爰本公司基於資訊正確與公開透明之原則，謹就客觀事實說明如下：

一、中聯油脂董事長沿革與公司治理之事實聲明

有評論指稱「許忠明一直是中聯油脂董事長」、「本來中聯油脂是賠錢公司，轉盈後，泰山、福壽聯手，由洪堯昆當董事長」等語，與中聯油脂歷屆董事會改選紀錄並不相符。依中聯油脂正式紀錄，董事長沿革概要如下：

•第一屆至第四屆董事會期間，由許忠明先生擔任董事長。

•第五、六屆董事會（97/06–103/06）期間，由本公司代表人洪堯昆先生擔任董事長。

•第七、八屆董事會期間，分別由泰山企業代表楊永明先生及詹逸宏先生擔任董事長。

•第九屆及第十屆（原定任期 112/06–115/06）均由本公司代表人洪堯昆先生獲選為董事長。惟第十屆任期期間，中聯油脂公司於 114 年 4 月 16 日提前改選，由福懋油脂代表人蔡清松先生接任董事長，並決議由泰山企業派任之余凌沖先生擔任總經理。

•第十一 屆（115/06 改選）：由福懋油脂代表人蔡清松先生連任董事長，泰山企業派任之余凌沖先生續任總經理。

中聯油脂歷任董事長均係依公司法及公司章程，由董事會依法推選產生，並非由任何單一股東片面決定。

是以，將中聯油脂董事長人事歷程概括描述為「公司轉盈後由泰山、福壽聯手，由洪堯昆擔任董事長」，與公司歷年董事會改選之客觀事實並不相符，易使外界對公司治理歷程及股東互動模式產生誤解。

二、關於設備來源、原料品質與本次事件成因之立場

對於部分評論提到「設備改由中國進口省錢，加上進口黃豆問題才種下危機」等推論，衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）邀集食品科學、製程與法律等專家組成之獨立調查小組，已於 民國 115 年 7 月 27 日 正式提出《中聯油脂股份有限公司大豆油苯(a)駢芘超標事件調查報告》，其官方科學結論已明確釐清：

1.設備設計與生成原因無關： 中聯油脂現行製程設備未發現有直接造成苯(a)駢芘（BaP）生成之證據。加熱設備主要採水蒸氣及冷熱油交換方式，無燃氣直接接觸黃豆或油脂之設計，已明確排除因設備燃燒致使 BaP 超標之可能性。

2.事件風險源於特定原料與管制作業： TFDA 調查小組研判，本次風險主要來自特定來源或船批之黃豆原料（如特定巴西豆船批），並涉及內部品質管制界限與製程參數監控機制之檢討，與設備更換或設備來源並無關聯。

官方調查報告已明確證明，「設備進口致禍」之說法缺乏科學與事實依據。本公司完全尊重並採納 TFDA 專家調查報告之客觀結論與各項改善建議。

我們理解輿論對食安議題的焦慮，但也懇請各界討論能建立在主管機關公布之權威科學報告基礎上。對於未經證實之傳言，本公司除誠摯澄清外，亦將依法維護公司與股東之合法權益。

三、食品安全沒有立場之分，而是所有食品業者共同的責任。

本公司始終秉持「食品安全優先、資訊公開透明、依法配合調查」之原則，對於主管機關要求之各項措施均全力配合，並持續檢討精進食品安全管理制度，期盼透過制度改善與管理提升，重建消費者信心。

我們也相信，社會各界對食品安全的關心，其出發點都是希望產業更加健全、消費者獲得更完善的保障。因此，本公司尊重各界善意監督，也誠摯期待所有資訊均能建立在完整事實與客觀證據基礎上，共同維護社會對食品安全議題之正確認知。

福壽實業股份有限公司

中華民國一一五年七月三十日

福壽今日發出的聲明完整內容。黃淑惠截圖
福壽今日發出的聲明完整內容。黃淑惠截圖

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