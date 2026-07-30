澄清中聯油脂董事長產生傳言 福壽實業：依法推選非片面決定

針對近日媒體引用評論指稱中聯油脂治理歷程與董事長人選涉「轉盈後兩家聯手」等說法，福壽實業今（30）日發表聲明澄清，指出相關言論與歷屆董事會改選紀錄不符。福壽強調，中聯油脂歷任董事長均依公司法及公司章程由董事會推選產生，呼籲外界回歸客觀事實，避免對公司治理產生誤解。

針對近日部分媒體引用評論內容，指稱「許忠明一直是中聯油脂董事長」、「本來中聯油脂是賠錢公司，轉盈後，泰山、福壽聯手，由洪堯昆當董事長」等語，福壽實業今日基於資訊正確與公開透明原則發布聲明，指出該等言論恐因與實際事實有所出入而造成社會大眾誤解，並提出中聯油脂正式紀錄予以澄清。

福壽公司指出，依正式紀錄中聯油脂歷任董事長沿革，第一屆至第四屆董事會由許忠明擔任董事長；第五屆、第六屆董事會（2008年6月至2014年6月）由福壽實業代表人洪堯昆擔任董事長。第七屆、第八屆董事會分別由泰山企業代表楊永明及詹逸宏擔任董事長。第九屆及第十屆董事會（原定任期2023/06–2026/06）：均由福壽實業代表人洪堯昆先生獲選為董事長。

但第十屆任期期間，中聯油脂公司於2025年4月16日提前改選，由福懋油脂代表人蔡清松接任董事長，並決議由泰山企業派任的余凌沖擔任總經理；2026年6月第十一屆改選，由福懋油脂代表人蔡清松連任董事長，泰山企業派任的余凌沖先生續任總經理。

福壽實業特別聲明，中聯油脂歷任董事長均係依公司法及公司章程規定，由董事會依法推選產生，並非由任何單一股東片面決定。福壽實業強調，外界將中聯油脂董事長人事歷程概括描述為「公司轉盈後由泰山、福壽聯手，由洪堯昆擔任董事長」，與公司歷年董事會改選的客觀事實並不相符，極易使外界對公司治理歷程及股東間的互動模式產生誤解，特此說明以正視聽。