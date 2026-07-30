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澄清中聯油脂董事長產生傳言 福壽實業：依法推選非片面決定

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
福壽實業針對近日媒體引用評論指稱中聯油脂治理歷程與董事長人選涉「轉盈後兩家聯手」等說法，今發表聲明。記者黑中亮／攝影
福壽實業針對近日媒體引用評論指稱中聯油脂治理歷程與董事長人選涉「轉盈後兩家聯手」等說法，今發表聲明。記者黑中亮／攝影

針對近日媒體引用評論指稱中聯油脂治理歷程與董事長人選涉「轉盈後兩家聯手」等說法，福壽實業今（30）日發表聲明澄清，指出相關言論與歷屆董事會改選紀錄不符。福壽強調，中聯油脂歷任董事長均依公司法及公司章程由董事會推選產生，呼籲外界回歸客觀事實，避免對公司治理產生誤解。

針對近日部分媒體引用評論內容，指稱「許忠明一直是中聯油脂董事長」、「本來中聯油脂是賠錢公司，轉盈後，泰山、福壽聯手，由洪堯昆當董事長」等語，福壽實業今日基於資訊正確與公開透明原則發布聲明，指出該等言論恐因與實際事實有所出入而造成社會大眾誤解，並提出中聯油脂正式紀錄予以澄清。

福壽公司指出，依正式紀錄中聯油脂歷任董事長沿革，第一屆至第四屆董事會由許忠明擔任董事長；第五屆、第六屆董事會（2008年6月至2014年6月）由福壽實業代表人洪堯昆擔任董事長。第七屆、第八屆董事會分別由泰山企業代表楊永明及詹逸宏擔任董事長。第九屆及第十屆董事會（原定任期2023/06–2026/06）：均由福壽實業代表人洪堯昆先生獲選為董事長。

但第十屆任期期間，中聯油脂公司於2025年4月16日提前改選，由福懋油脂代表人蔡清松接任董事長，並決議由泰山企業派任的余凌沖擔任總經理；2026年6月第十一屆改選，由福懋油脂代表人蔡清松連任董事長，泰山企業派任的余凌沖先生續任總經理。

福壽實業特別聲明，中聯油脂歷任董事長均係依公司法及公司章程規定，由董事會依法推選產生，並非由任何單一股東片面決定。福壽實業強調，外界將中聯油脂董事長人事歷程概括描述為「公司轉盈後由泰山、福壽聯手，由洪堯昆擔任董事長」，與公司歷年董事會改選的客觀事實並不相符，極易使外界對公司治理歷程及股東間的互動模式產生誤解，特此說明以正視聽。

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