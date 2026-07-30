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台南強化食安把關 黃偉哲允建立苯駢芘檢驗能力、擴大油品抽驗

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
民進黨台南市議員沈震東也質疑「食安自主標章」的可信度。記者吳淑玲／攝影
民進黨台南市議員沈震東也質疑「食安自主標章」的可信度。記者吳淑玲／攝影

中聯油脂苯駢芘超標引發各界對食用油安全的關注，台南市議員要求市府提升檢驗量能，成立自主實驗室檢驗苯駢芘，衛生局初估設備建置需投入逾千萬元，每年維護費約300萬元，衛生局指第一道防線仍是業者自主管理，市府將強化大型油品業者查核、擴大油品抽驗項目，並建立食品流向追蹤演練機制；市長黃偉哲允諾建立可檢驗苯駢芘設備能力。

衛生局長李翠鳳說明，不論委託第三方實驗室或未來自行檢驗，從樣品前處理到完成分析約需15天，已完成相關設備、人力及經費盤點，將持續提升自主檢驗能力，擴大油品抽驗範圍，除大豆油等常見食用油外，將納入胡麻油、芝麻油及苦茶油等在地重要油品，加強查核大型油脂業者是否依規定辦理自主檢驗、保存留樣及完整檢驗紀錄。

黃偉哲也責成衛生局評估苯駢芘檢驗能力，苯駢芘屬於高難度微量化學分析項目，除需配置高階精密分析儀器，更重要的是建立具高度再現性及準確性的檢驗方法，完成方法確效及相關品質管理程序，並依食藥署規範執行，才能正式提供具公信力的檢驗服務。

目前全國地方政府多採委託具認證能力的專業實驗室辦理苯駢芘檢驗，此作法可確保檢驗結果的一致性與公信力。衛生局將依中央規範，評估設備建置、人員培訓、方法建立及能力認證等工作，同時於評估期間持續委託合格實驗室辦理檢驗，確保食品安全監測不中斷。

針對議員質疑台南市「食安自主標章」並未落實查核「為貼而貼」，黃偉哲表示，這次食安事件引發社會高度關注，市府也認為問題相當嚴重，因此第一時間要求相關局處積極查核，希望讓民眾清楚知道自己吃下肚的食品是否安全，對於議員的質疑會更嚴謹精進作法。

市府強調，食品安全會採「業者自主管理、政府抽驗監督」雙軌制度，也會持續追查產品流向，要求資訊公開透明，並配合中央及司法機關調查，如果涉及違法行為，就應依法究責，讓違法者付出應有代價，才能真正恢復民眾對食品安全的信心。

台南市長黃偉哲簽署同意書，將購買檢驗苯駢芘設備。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲簽署同意書，將購買檢驗苯駢芘設備。記者吳淑玲／攝影

民進黨台南市議員沈震東也質疑「食安自主標章」的可信度。記者吳淑玲／攝影
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台南市府今向議會提出致癌油食安專案報告，議員蔡育輝要求台南市府購買可檢驗苯駢芘的設備。記者吳淑玲／翻攝
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食安 抽驗 黃偉哲 致癌沙拉油

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