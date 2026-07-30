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駁設備改中國進口肇禍傳言 福壽發聲明澄清指：關鍵在原料

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
福壽實業今日發布聲明，駁斥近期外界質疑中聯油脂公司「設備改由中國大陸進口省錢，加上進口黃豆問題才種下食安危機」等說法。記者黑中亮／攝影
福壽實業今日發布聲明，駁斥近期外界質疑中聯油脂公司「設備改由中國大陸進口省錢，加上進口黃豆問題才種下食安危機」等說法。記者黑中亮／攝影

針對外界質疑中聯油脂「設備改由中國大陸進口省錢才種下食安危機」等傳言，福壽實業今日發布聲明，針對近期外界質疑中聯油脂公司「設備改由中國大陸進口省錢，加上進口黃豆問題才種下食安危機」等說法，表示衛福部食藥署獨立調查報告已於今年7月27日出爐，明確排除「設備燃燒致禍」可能，完全尊重並採納報告結論，呼籲討論應建立在權威科學數據之上。

福壽實業表示，報告內容明確釐清，現有製程設備未發現有直接造成苯（a）駢芘（BaP）生成的證據，正式排除「設備燃燒致禍」的可能性。對此，福壽實業聲明，完全尊重並採納 TFDA 專家調查報告之客觀結論與各項改善建議，同時呼籲社會各界討論應建立在主管機關公布的權威科學報告基礎上，對於未經證實之傳言，除誠摯澄清外，亦將依法維護公司與股東權益。

福壽指出，食藥署調查報告有兩大關鍵結論，首先是「設備設計與生成原因無關」，說明中聯油脂現行採用的製程設備，並未發現有直接造成苯（a）駢芘（BaP）生成的證據，其加熱設備主要採用水蒸氣及冷熱油交換方式進行，製程中無燃氣直接接觸黃豆或油脂之設計，因此已明確排除因設備燃燒致使 BaP 超標的可能性；其次是「風險源於特定原料與管制作業」，指調查小組研判，這次食安風險主要來自特定來源或船批的黃豆原料（如特定巴西豆船批），並涉及內部品質管制界限與製程參數監控機制之檢討，與「設備更換」或「設備來源」並無關聯。

福壽實業指出，官方調查報告已明確證明「設備進口致禍」的說法缺乏科學與事實依據。福壽表示，理解社會輿論對食品安全議題的焦慮，但也懇請各界討論能回歸權威科學報告。對於未經證實的傳言，公司除了積極誠摯澄清外，也將依法採取行動，維護公司及股東的合法權益。並表示「食品安全沒有立場之分，而是所有食品業者共同的責任。」

福壽強調，公司始終秉持「食品安全優先、資訊公開透明、依法配合調查」的原則，對主管機關要求的各項措施均全力配合，並將持續檢討精進食安管理制度，期盼透過制度改善與管理提升，重建消費者信心。並補充，相信社會各界對食安的關心都是希望產業更加健全、消費者獲得更完善保障。公司尊重各界的善意監督，也誠摯期待所有資訊均建立在完整事實與客觀證據基礎上，共同維護社會對食安議題的正確認知。

福壽 致癌沙拉油

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