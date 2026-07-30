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急稱營養午餐未受影響 南市議會砲聲隆隆：20校吃到問題油

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市府今天向議會提出致癌油（苯駢芘）食安專案報告，議員林燕祝要求針對學童吃下毒油等，市府應協助集體訴訟求償。記者吳淑玲／翻攝
台南市府今天向議會提出致癌油（苯駢芘）食安專案報告，議員林燕祝要求針對學童吃下毒油等，市府應協助集體訴訟求償。記者吳淑玲／翻攝

台南市府今天向議會提出致癌油（苯駢芘）食安專案報告，國民黨議員批教育局搶先公布營養午餐未用到問題油，後又公布3家團膳業者使用問題油，有20所學校受影響，造成學生及家長疑慮，民進黨議員則要求市府新學期開學前做好把關，教育局表示將協助求償；衛生局也強調建立校園食安風險預警及監測機制。

市長黃偉哲下午趕回議場簽署三點同意書，包括將受團膳影響的國中小學校納入中央廚房供餐；增購可驗苯駢芘檢驗設備及增聘稽核能力。

台南是美食之都，不分黨派議員關切致癌油查緝、稽查及追蹤，藍營議員穿上「我是人、我反毒台」白色T恤進行質詢，不滿中央公布40噸的毒油只回收7公噸，很多毒油都吃下肚，台南有7校國中小及13校高中職校受到影響，要求台南市府協助提出團體訴訟。

議員蔡宗豪等痛批7月2日教育局在未確認事實前，就搶先發布說學校營養午餐沒用到毒油，事後才發現台南有20所學校吃到毒油，要求委外團膳嚴格要求登錄批號；議員蔡育輝要求學校團膳不能再用中聯油品並加強抽驗送檢。

議員蔡筱薇說，新學期即將開始，家長最關心的就是校園營養午餐食材及用油安全，要求教育局務必落實保障學生權益，議員朱正軒要求市府督促業者落實自主管理，一旦初驗發現指標異常，必須立即通報，並管制相關批次，全面停止生產及暫停流入市場。

教育局長鄭新輝表示，台南市約94％學校採自辦午餐，第一時間確認大部分學校未受影響，開學前會針對曾使用疑義油品的3家團膳業者辦理聯合稽查，衛生局長李翠鳳說，此次事件也顯示批號追溯的重要性，會與教育局橫向合作，守護學生飲食安全。並與中央研議精進校園食材溯源機制，結合食材登錄、衛生稽查及抽驗制度，建立校園食安風險預警及監測機制。

台南市府今天向議會提出致癌油（苯駢芘）食安專案報告，市長黃偉哲（左四）簽署同意書，購買可檢驗苯駢芘的儀器，同時因團膳業者使用到問題油受影響的學校，也要改由中央廚房供餐。記者吳淑玲／攝影
台南市府今天向議會提出致癌油（苯駢芘）食安專案報告，市長黃偉哲（左四）簽署同意書，購買可檢驗苯駢芘的儀器，同時因團膳業者使用到問題油受影響的學校，也要改由中央廚房供餐。記者吳淑玲／攝影

台南市府今天向議會提出致癌油（苯駢芘）食安專案報告，市長黃偉哲（左四）簽署同意書，購買可檢驗苯駢芘的儀器，同時因團膳業者使用到問題油受影響的學校，也要改由中央廚房供餐。記者吳淑玲／攝影
台南市府今天向議會提出致癌油（苯駢芘）食安專案報告，市長黃偉哲（左四）簽署同意書，購買可檢驗苯駢芘的儀器，同時因團膳業者使用到問題油受影響的學校，也要改由中央廚房供餐。記者吳淑玲／攝影

營養午餐 致癌沙拉油

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