毒油風暴／藍營議員轟中央空轉 促中市府啟動團訴與假扣押防火牆

毒油事件延燒逾一個月，中央與地方持續爭論不斷，國民黨議員共同提出三項呼籲、三項作為，要求中央與地方政府立即行動，確保受害者權益，並讓違法業者負起應有責任。

國民黨台中市議員楊大鋐、賴順仁、邱愛珊、黃佳恬及陳文政開記者會，呼籲如下：

一、行政院應回歸務實治理。議員指出，毒油事件發生以來，中央處理方式流於卸責與轉移焦點，未能有效回應民眾對食品安全的焦慮。呼籲行政院以實際作為回應民意，從源頭管理、資訊透明到後續補償，提出具體對策，而非停留於政治攻防。

二、台中市府應主動協助受害者提起團體訴訟

議員強調，毒油對民眾健康造成的潛在風險已是不爭事實，下游業者與團膳供應商亦蒙受重大經濟損失。市府應整合資源，協助受害者，包含學校團膳、市民與業者，對相關企業提起團體訴訟，並提供法律支援、證據保全與代位求償機制，避免受害者孤立無援。

三、跨縣市串聯，建立長期求償與健康追蹤機制

議員指出，毒油事件影響範圍跨越行政區，台中市應率先串聯各縣市政府，共同建立求償與健康追蹤機制，確保受害者權益不因地域而受限。政府除查辦違法外，更應協助求償、防止脫產並完善補償制度，重建民眾對食安與治理的信任。

另提出三項具體作為，要求中市府立即落實。包括一、主動整合資源協助團體訴訟。議員建議，市府應跨局處協作，建立完整支援體系，法制局、民政局、衛生局等依權責協助，由市府主動聯繫受害業者，降低訴訟門檻，對抗資本優勢。

二、編列緊急預算支援假扣押。議員指出，為防止涉案企業脫產，受害者須聲請假扣押，但相關擔保金高昂，非一般市民可負擔。建議市府編列緊急預算，協助計算與支應必要費用，讓團體訴訟得以順利推進，避免求償落空。

三、嚴格落實回收與銷毀機制。針對問題產品，議員要求衛生局於下架過程中完整留存證據，防止回流市場；環保局則應採專案方式處理銷毀作業，避免二次污染，確保處理流程安全無虞。

議員強調，毒油事件帶來的健康與經濟衝擊已無法迴避，政府若僅停留在政治攻防，將進一步侵蝕民眾信任。呼籲台中市政府提升協助強度，建立完善保護機制，讓市民看見政府在重大食安危機中的責任與作為。