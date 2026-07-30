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「一聽以為是總統」 石崇良批「油不得你」影片變造聲音

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
立委邱鎮軍今於立院播「油不得你」影片並詢問衛福部長石崇良，內容是否有不符。石崇良回應，一聽以為是總統，不過這支影片透過聲音變造方式，需要被譴責，沒有程序正義內容不值得討論，重要的是目的性非常惡劣。記者翁唯真／攝影
立委邱鎮軍今於立院播「油不得你」影片並詢問衛福部長石崇良，內容是否有不符。石崇良回應，一聽以為是總統，不過這支影片透過聲音變造方式，需要被譴責，沒有程序正義內容不值得討論，重要的是目的性非常惡劣。記者翁唯真／攝影

「萊爾校長製作團隊」與「風向株式會社」發布反毒油集會影片「油不得你」，其中賴清德總統的聲音被用來AI合成。立委邱鎮軍今於立院播影片並詢問衛福部長石崇良，內容是否不符。石崇良回應，一聽以為是總統在說話，這支影片透過聲音變造方式，需要被譴責，目的性非常惡劣，沒有程序正義內容不值得討論。

立法院第11屆第立法院社會福利及衛生環境委員會上午審查「安樂死法草案」，邀請衛福部及教育部就「近期幼兒園及托育兒虐頻傳：責任通報、兒少保護及跨部會合作機制檢討」進行專題報告。

油品案延燒，邱鎮軍質詢時播出影片並表示，人民如果沒有能力再辨識餐桌上的油從哪裡來，也沒能力進行檢測，如果政府不即時公開資訊，人民就沒有知情的權利，完全都沒有辦法選擇，由不得民進黨閃躲，難不成民眾只剩餓死或毒死？

石崇良說，這是他第一次看影片，之前有看媒體報導，「一聽還以為是總統」，這種聲偽的方式應該被譴責。在法律上要先講程序正義，才有實質正義，如果程序完全錯誤，不論內容對錯，就該被譴責。他說影片製造程序完全違法、應該被譴責，根本不值得討論它的內容。

石崇良表示，影片目的上不純正，沒有程序正義的內容不值得討論，重要的是目的性非常惡劣。

致癌沙拉油

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