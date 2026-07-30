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「中聯總經理」參與專家會議遭質疑 石崇良：報告製程未參與決策

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
台灣大豆沙拉油及苦茶油接連驗出苯駢芘超標，不過衛福部第一時間先預防性下架20％油品，專家會議後改為全面性下架，且中聯總經理余凌冲也參與被質疑護航。衛福部長石崇良今說明，中聯希望復工因此請他們前來報告，後經專家會議決定不予復工，中聯並未參與20％決定。如果委員認為過程當中有護航的嫌疑，可以把這些資料送請檢調來調查。記者翁唯真／攝影
台灣大豆沙拉油及苦茶油接連驗出苯駢芘超標，不過衛福部第一時間先預防性下架20％油品，專家會議後改為全面性下架，且中聯總經理余凌冲也參與被質疑護航。衛福部長石崇良今說明，中聯希望復工因此請他們前來報告，後經專家會議決定不予復工，中聯並未參與20％決定。如果委員認為過程當中有護航的嫌疑，可以把這些資料送請檢調來調查。記者翁唯真／攝影

沙拉油及苦茶油接連驗出苯駢芘超標，衛福部先預防性下架含量逾20％油品，後改為全面性下架，且中聯總經理余凌冲也參與專家會議，被質疑為護航。衛福部長石崇良今說明，中聯希望復工，因此請他們來報告，後經專家會議決定不予復工。他強調，中聯並未參與會議決策。如果委員認為過程中有護航嫌疑，可以把資料送請檢調調查。

立法院第11屆第立法院社會福利及衛生環境委員會上午審查「安樂死法草案」，邀請衛福部及教育部就「近期幼兒園及托育兒虐頻傳：責任通報、兒少保護及跨部會合作機制檢討」進行專題報告。

立委陳菁徽質詢表示，針對政務委員陳時中於周一記者會強調，沒有環境是完全安全的，全面下架恐沒東西吃等發言，石崇良是否認同？還是現在要告訴大家做什麼都會有風險，「出門也有風險，睜開眼睛就有風險，曬太陽也有風險，喝水也有風險」，那當初后羿為什麼不把最後一個太陽也射掉？

陳菁徽說，難道當初訂「第二層不用下架」或「20% 以上才要下架」，是基於上述論述？因為生活環境中任何食物都有風險，如果不這樣做，就沒有東西吃了。

石崇良回應，所有食安決策都根據科學證據，並訂有安全標準，有一些成分不得檢出，所以有不同的管理模式，都根據科學證據跟風險評估訂定。

陳菁徽再說，這次是「不能預期」的風險，陳時中教育民眾「全部下架就沒東西吃了」，現在連高雄市長陳其邁也很在意，大家都想知道20%是怎麼訂出來的。這場會議邀集食品安全、毒理學、食用油脂加工等領域的專家學者，並讓中聯公司列席，結果會議結束不到兩周，中聯總經理余凌冲就在7月17日遭法院裁定收押禁見。

陳菁徽表示，以前在萊豬、核食都開過很多專家會議，中聯身為加害者且被檢方認為有串證之虞，卻可以列席參加專家會議，「部長當初也覺得這項決策怪怪的」。她嚴正要求衛福部，立即公開完整會議紀錄、專家學者名單、中聯代表的發言內容，以及20%門檻的科學依據。

石崇良回應，中聯是加害者並非被害者，當時專家會議主要區分二階段，第一階段針對中聯，除了查廠，並針對復工提出修正，因此會議中要求前來列席報告，了解是否有復工可能性，專家會議最後決定。中聯不能夠復工。

石崇良說，第二部分是含問題油20%的產品要不要下架？這也是經過專家會議討論決定，中聯並未參與討論。現在事件已經過度政治化，必要讓專家會議的委員不要受到其他干擾，不然以後遇到重大決策時，會找不到相關專家。

立委王育敏也說，經過這次事件，以後遇到類似情況，也是會分2層下架還全面性下架？她表示，陳時中不應該說「採取預防性的全面性下架大家就沒有東西吃」，全面下架大家就無油可用嗎？根本就沒有。

石崇良說，苯駢芘有安全標準，這次經過專家會議討論後，以20%做切點，後續在行政考量上，希望盡速下架，因此最後採取全面性的下架。

王育敏表示，這次最大錯誤就是「含問題油品20%以下不用全面性下架」，到現在外界質疑，出席的專家學者到底是哪些人？整個會議記錄過程一定有錄音，要求要公布所有的錄音檔。大家要知道決策形成的過程，當初錯誤的決策是怎麼決定的。石崇良回應，如果委員認為過程當中有護航的嫌疑，可以把這些資料送請檢調來調查。

致癌沙拉油

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