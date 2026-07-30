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致癌油案盧秀燕用消去法抓中央門神 石崇良：我個人一向問心無愧

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
致癌油中央的20%下架決策引發爭議，台中市長盧秀燕質疑中央連續做出奇怪的決策，內部有「門神」，她昨天先用消去法，認為食藥署長姜至剛不是門神，今天再排除1人，認為行政院政務委員陳時中也不是門神，遭質疑是在指衛福部長石崇良。石崇良今回應，「我個人一向問心無愧」。記者翁唯真／攝影
致癌油中央的20%下架決策引發爭議，台中市長盧秀燕質疑中央連續做出奇怪的決策，內部有「門神」，她昨天先用消去法，認為食藥署長姜至剛不是門神，今天再排除1人，認為行政院政務委員陳時中也不是門神，遭質疑是在指衛福部長石崇良。石崇良今回應，「我個人一向問心無愧」。記者翁唯真／攝影

致癌油中央的20%下架決策引發爭議，台中市長盧秀燕質疑中央連續做出奇怪的決策，內部有「門神」。她昨天先用消去法，認為食藥署長姜至剛不是門神，今天再排除1人，認為行政院政務委員陳時中也不是門神，外界質疑暗指衛福部長石崇良。石崇良今回應，「我個人一向問心無愧」，強調20%經專家會議討論，沒有所謂的門神問題

石崇良今出席立法院社福及衛環境委員會前受訪表示，這次油品事件的處理過程，其實就和處理疫情一樣，疫情透過疫調進行修正防疫措施。這次食安油品事件也是一樣。

他指出，一開始7月2日發布第一層油品下架，根據 106年12月公布的違規食品事件的下架階層處理原則，7月3日已完成下架；7月4日舉行專家會議，再針對這次苯駢芘超標的油品事件，提出20%原型油，跟含20%以上油品的第二層加工食品也要下架，經過專家會議討論發布。

石崇良表示，隨著調查，7月7日再發現另有一批油品超標，比對中聯存留樣本後，發現資料不一致、檢驗報告不一致，所以才再次擴大，要求中聯4至6月生產油品及加工食品，全面預防性下架，限期於7月10日之前完成。

石崇良說，這些措施都是根據科學證據、調查，及風險評估後所做決定，沒有所謂門神問題。他表示，如果有問題，現在檢調也已介入，無論過程中廠商責任，或行政單位責任，相信檢調在最後報告會提出清楚的調查結果，「至於我個人一向問心無愧，我想這個也可以跟大家做一個說明。」

盧秀燕 石崇良 中央 致癌沙拉油

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