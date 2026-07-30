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北市聯醫開致癌油免費諮詢門診 石崇良：食安是科學問題但予以尊重

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
致癌油風波持續延燒，不少民眾關切食用油品的安全，台北市立聯合醫院因應市民食用油品疑慮，7月30日起開設「食用油品健康諮詢門診」。對此，衛福部長石崇良表示，一向強調食安是科學的問題。記者翁唯真／攝影
致癌油風波持續延燒，不少民眾關切食用油品的安全，台北市立聯合醫院因應市民食用油品疑慮，7月30日起開設「食用油品健康諮詢門診」。對此，衛福部長石崇良表示，一向強調食安是科學的問題。記者翁唯真／攝影

致癌油風波持續延燒，不少民眾關切食用油品安全，台北市立聯合醫院因應市民食用油品疑慮，7月30日起開設「食用油品健康諮詢門診」。衛福部長石崇良表示，食安是科學問題，台北市政府開設門診，相信背後應該有其考量，予以尊重。

為協助民眾建立正確健康用油觀念，北市聯醫7月30日起開設「食用油品健康諮詢門診」，由家醫科醫師與小兒科醫師分別開設成人、兒童的特別諮詢門診，並有營養師的諮詢門診供𨍭介，每周一到周六均可於聯醫各院區獲得相關服務。

石崇良今出席立法院第11屆第5會期社會福利及衛生環境委員會第21次全體委員會議前受訪表示，一向強調食安是科學問題，一切按照科學證據跟風險評估結果，進行政策擬定。以苯駢芘為例，在科學上認為長期累積對人體健康有影響，但並不會引發急性中毒現象，民眾不需要恐慌。

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