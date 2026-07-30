苦茶油再爆苯駢芘超標 石崇良：中央、地方、跨縣市才能為食安把關

食用油問題延燒，食藥署針對市面上油品擴大稽查，並以風險較高的沙拉油、苦茶油為優先。衛福部長石崇良今表示，2019年已要求油品標準中加列檢驗苯駢芘，接下來將根據目前調查去整合研判稽查重點；對於昨天永豐餘自主通報苦茶油苯駢芘超標，需要中央與地方，甚至跨縣市調查，才能為國人食安把關。

石崇良今出席立法院社會福利及衛生環境委員會前受訪表示，油品是大家平常的日常生活所需，油品安全是重中之重，每年本來就有固定後市場專案稽查計畫，及地方政府自行訂定的稽查計畫。食藥署會根據發生風險、過往資料，擬定稽查計畫，滾動修正，例如前一陣子針對蛋品進行後市場抽驗。

至於苦茶油又超標，台北市衛生局29日晚接獲「永豐餘生技公司」自主通報，該公司自7月1日起出貨販售的「在地金花小菓苦茶油（有效日期：2028/5/25，規格：250毫升）自主送驗檢出苯駢芘超標，接下來苦茶油也會被列入稽查重點。

永豐餘自主通報苦茶油超標，但貨品由嘉義縣製油場所製造，登記地在台北市，因此由食藥署會同台北市政府進行相關油品下架及調查。石崇良說，因油品製造地在嘉義縣，會經過跨縣市協同合作，這也再次地凸顯，所有的食安都是中央跟地方，甚至跨縣市共同合作，才能為國人食安把關。