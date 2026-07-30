要求道歉 南僑登報向福壽求償

中聯油脂大豆沙拉油致癌物超標，牽連下游廠商，南僑油脂昨在報紙頭版刊登聲明，直指三度驗出苯駢芘超標立即向上游福壽公司通報，但迄今未獲福壽檢驗報告，也未見出面處理，要求福壽道歉並賠償一切損失。福壽實業發言人表示，已掛號回函南僑，尚未收到任何回覆前，不方便對外說明細節。

南僑在報紙廣告中指出，南僑不是問題油製造者，是問題油供應鏈最早發現者，長期向福壽購入大豆油，福壽則向上游中聯油脂購入。南僑表示，當發現自油罐車採集樣品經三次苯駢芘檢測超標異常後，立即向福壽追蹤處理，但至今未獲福壽提出送驗結果報告，亦未出面處理及道歉，「對此深表遺憾，予以嚴正譴責，並要求福壽公司道歉及賠償南僑公司一切損失」。

南僑總裁李勘文表示，大豆沙拉油致癌物超標事件發酵後，網路上、名嘴對南僑有很多誤解，南僑發聲明是為了交代時序，至於求償規模還要考量實際損失、商譽損失等，經過細算才能公開，而此次檢驗中聯油脂卅批油共三萬噸，南僑買的量是一二○噸，食安不能靠千分之四的使用者來把關通報。

此外，台北市衛生局昨才宣布，預防性下架苯駢芘超標的中聯油品仍有疑慮，真相未明前不上架，昨晚又接獲「永豐餘生技公司」自主通報，公司自七月一日起出貨販售的「在地金花小菓苦茶油」自主送驗，每公斤檢出苯駢芘二點九微克，超過限量標準二微克，不符規定，已要求該款苦茶油不分批號全面預防性下架。

衛生局指出，獲報第一時間即會同食藥署前往「永豐餘生技公司」，以及其供應商「威加國際公司」稽查。衛生局派員查核北市十三家GREEN&SAFE 門市，及永豐餘旗下二家自營品牌餐廳的下架與使用情形。

經查，十三家門市均已全數下架；另二家自營品牌餐廳未曾進貨或使用該款苦茶油。消保官呼籲業者應從速、從簡辦理消費者退費事宜，確實保障消費者權益。