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中聯案「內部管理不當 亦無及時預警」 外部調查小組籲修法加重自律

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部食藥署今天首度公開委由調查小組查廠後所寫中聯案調查報告全文，共34頁已刊登於該署官網。調查小組認定本案為內部管理缺失，建議修正「食安法」強化業者自律。聯合報系資料照
衛福部食藥署今天首度公開委由調查小組查廠後所寫中聯案調查報告全文，共34頁已刊登於該署官網。調查小組認定本案為內部管理缺失，建議修正「食安法」強化業者自律。聯合報系資料照

衛福部食藥署今首度公開委由調查小組查廠後所寫中聯案調查報告全文，共34頁已刊登於官網。調查小組認定，中聯公司放寬熱損粒含量管制上限，導致苯駢芘風險提升，本案為「內部管理不當，亦無及時預警」，建議修正「食安法」強化業者自律。

調查小組認定諸多管制缺失串連，報告中提到，本次中聯公司大豆沙拉油苯駢芘超標事件，風險較高為特定來源或船批黃豆原料，且業者未將化學危害納入製程管理，也未提高原料及產品檢驗頻率，且未針對製程異常參數進行矯正措施避免風險。

調查報告中結論指出，經由苯駢芘超標油品批次與合格批次比對，可辨識特定船批、巴西豆比率、熱損例比率與苯駢芘具關聯性，此為支持原料來源影響苯駢芘風險的證據；依熱損粒比率與大豆油苯駢芘分析數據比對，發現原料熱損粒比率可作為苯駢芘風險預防重要參數，因此中聯公司放寬熱損粒含量管制上限，導致苯駢芘風險提升。

依中聯公司現有管制措施及自主檢驗抽樣方式，調查小組研判該公司未將苯駢芘納入危害管理進行分析，面對風險高知原料檢驗頻率不足、採樣代表性低，在製程管控部分，發現中聯公司多次製程偏離管制基準，且未即時矯正，也未建立因應苯駢芘的製程改善措施。

調查小組指出，綜合相關調查及資料比對結果，研判本次中聯公司大豆油超標事件，苯駢芘風險個高為特定來源黃豆原料，且該公司現行製程管制計畫書未將相關化學危害納入辨識、評估及管理，對於已知苯駢芘較高的黃豆原料，甚至放寬其熱損粒標準，增加苯駢芘超標風險，且未提高原料及產品檢驗比率。

調查小組認定諸多管制缺失串連，多為「內部管理不當，亦無及時預警」，建議未來針對業者自主管理部分，宜在「食安法」部分條文中予以強化，以法律規範強化源頭、製程與品質管理及外部稽查，監督廠商健全食安管理制度，避免相關風險及事件發生。

調查報告連結：https://www.fda.gov.tw/TC/includes/GetFile.ashx?id=f639209533902835574&type=3&iid=13727

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