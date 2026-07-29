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永豐餘苦茶油苯駢芘超標 北市衛生局：不分批號全面預防性下架
台北市衛生局今晚接獲「永豐餘生技公司」自主通報，該公司自7月1日起出貨販售的「在地金花小菓苦茶油（有效日期：2028/5/25，規格：250毫升）自主送驗檢出苯駢芘 2.9 μg/kg ，超過限量標準2.0μg/kg，不符規定。
衛生局指出，獲報第一時間立即會同衛生福利部食品藥物管理署前往「永豐餘生技公司」，以及其供應商「威加國際公司」稽查。經查該產品問題批號共生產924瓶，剩餘500瓶及不分批號產品84瓶已全數回收至新北市倉庫。
衛生局指出，該公司除在官方網站販售外，也透過博客來網路平台及 GREEN & SAFE 實體門市販售。衛生局已要求該款苦茶油不分批號全面預防性下架，並派員查核北市13家 GREEN & SAFE 門市及其旗下2家自營品牌餐廳的下架與使用情形。經查，13家門市均已完成全數下架；另2家自營品牌餐廳未曾進貨或使用該款苦茶油。
法務局表示，針對「永豐餘生技股份有限公司」部分苦茶油商品批號檢出苯駢芘超標一案，消保官呼籲業者應從速、從簡辦理消費者退費事宜，確實保障消費者權益。
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