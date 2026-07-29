食藥署公開中聯案調查34頁調查報告 大統益、長輝、台糖檢體全合格

中聯油脂案爆發第29日，衛福部食藥署公開調查報告全文共34頁，刊登於官網供民眾查看；同步公布最新檢驗結果，除中聯以外，國內其餘3家大型食用油脂業者，包括大統益、長輝、台糖，今年1至7月共30件油脂留樣檢驗，全數符合標準，苯駢芘低於2ppb。食藥署副署長王德原說，除台糖外，其餘3家業者均混用巴西、美國大豆，「可見源頭風險可在後端製程去除。」

王德原說，食藥署因應中聯油脂案，於7月8日分別會同高雄市衛生局，前往台灣糖業股份有限公司小港廠及長輝事業股份有限公司；同日會同台南市衛生局，前往大統益股份有限公司辦理抽驗，共計抽驗油品30件，檢驗苯駢芘，結果皆符合食品安全衛生管理相關規定。大統益、長輝均混用美國、巴西大豆，台糖則使用美國大豆，但也會向其他業者購置粗油。

針對這3家食用油脂煉製廠1至7月所有生產批號留樣，食藥署進行檢驗。王德原說，大統益產量最大，除每月留樣各抽一批，也針對其工廠內油槽抽樣，共計抽出14樣本；長輝則是今年共7批成品全數抽樣，加上油槽檢體一件，合計8件；台糖今年留樣共8批次全數抽樣，合計共30件檢體，均符合規定。

王德原說，多家業者使用巴西黃豆，這表示即使源頭原料有風險，也可在後端製程完整去除。

衛福部日前已公告中聯案調查結果，從黃豆原料到製程諸多疏失，導致苯駢芘含量超標。食藥署已在今天於官網署「中聯油脂案專區」，公開本案第三方獨立「中聯油脂股份有限公司大豆油苯(a)駢芘超標事件」調查報告。

王德原說，該報告揭露苯(a)駢芘超標調查結果、整體製程作業疏失及未來加強油脂品質管控建議，以落實資訊公開。調查報告亦將函送各地方政府衛生局，請地方衛生局依權責督促相關業者，就報告所列缺失及建議事項儘速完成改善，強化業者原料驗收、製程管控、品質管理及異常通報機制。

調查報告：

https://www.fda.gov.tw/TC/includes/GetFile.ashx?id=f639209533902835574&type=3&iid=13727