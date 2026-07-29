快訊

永豐餘苦茶油驗出苯駢芘超標 北市衛生局：不分批號全面預防性下架

韓職／王彥程再繳7局失2分優質先發 本季9勝並列聯盟勝投王

背孕妻偷吃隊內鼓手！台語獨立樂團主唱認錯 歌手老婆15字吐心境

聽新聞
0:00 / 0:00

食藥署公開中聯案調查34頁調查報告 大統益、長輝、台糖檢體全合格

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
中聯油脂案爆發第29日，衛福部食藥署對外公開調查報告全文共34頁，已刊登該署官網供民眾查看。聯合報系資料照
中聯油脂案爆發第29日，衛福部食藥署對外公開調查報告全文共34頁，已刊登該署官網供民眾查看。聯合報系資料照

中聯油脂案爆發第29日，衛福部食藥署公開調查報告全文共34頁，刊登於官網供民眾查看；同步公布最新檢驗結果，除中聯以外，國內其餘3家大型食用油脂業者，包括大統益、長輝、台糖，今年1至7月共30件油脂留樣檢驗，全數符合標準，苯駢芘低於2ppb。食藥署副署長王德原說，除台糖外，其餘3家業者均混用巴西、美國大豆，「可見源頭風險可在後端製程去除。」

王德原說，食藥署因應中聯油脂案，於7月8日分別會同高雄市衛生局，前往台灣糖業股份有限公司小港廠及長輝事業股份有限公司；同日會同台南市衛生局，前往大統益股份有限公司辦理抽驗，共計抽驗油品30件，檢驗苯駢芘，結果皆符合食品安全衛生管理相關規定。大統益、長輝均混用美國、巴西大豆，台糖則使用美國大豆，但也會向其他業者購置粗油。

針對這3家食用油脂煉製廠1至7月所有生產批號留樣，食藥署進行檢驗。王德原說，大統益產量最大，除每月留樣各抽一批，也針對其工廠內油槽抽樣，共計抽出14樣本；長輝則是今年共7批成品全數抽樣，加上油槽檢體一件，合計8件；台糖今年留樣共8批次全數抽樣，合計共30件檢體，均符合規定。

王德原說，多家業者使用巴西黃豆，這表示即使源頭原料有風險，也可在後端製程完整去除。

衛福部日前已公告中聯案調查結果，從黃豆原料到製程諸多疏失，導致苯駢芘含量超標。食藥署已在今天於官網署「中聯油脂案專區」，公開本案第三方獨立「中聯油脂股份有限公司大豆油苯(a)駢芘超標事件」調查報告。

王德原說，該報告揭露苯(a)駢芘超標調查結果、整體製程作業疏失及未來加強油脂品質管控建議，以落實資訊公開。調查報告亦將函送各地方政府衛生局，請地方衛生局依權責督促相關業者，就報告所列缺失及建議事項儘速完成改善，強化業者原料驗收、製程管控、品質管理及異常通報機制。

調查報告：

https://www.fda.gov.tw/TC/includes/GetFile.ashx?id=f639209533902835574&type=3&iid=13727

食藥署

延伸閱讀

中聯油獨立報告今出爐 食藥署：原料、製程都出問題…3大關鍵導致缺失

中聯致癌油調查報告出爐 食藥署揪3大缺失

致癌油案本可預防！蘇偉碩：歐盟早於世紀初建議大豆油用活性碳精煉

巴西黃豆不是致癌油唯一元凶！第三方調查揪出中聯油脂三大管理漏洞

相關新聞

食藥署公開中聯案調查34頁調查報告 大統益、長輝、台糖檢體全合格

中聯油脂案爆發第29日，衛福部食藥署公開調查報告全文共34頁，刊登於官網供民眾查看；同步公布最新檢驗結果，除中聯以外，國內其餘3家大型食用油脂業者，包括大統益、長輝、台糖，今年1至7月共30件油脂留樣檢驗，全數符合標準，苯駢芘低於2ppb。食藥署副署長王德原說，除台糖外，其餘3家業者均混用巴西、美國大豆，「可見源頭風險可在後端製程去除。」

南僑：食安不能靠千分之4使用者把關 「若貿然通報會被告死…誰來保吹哨者？」

中聯油脂油品被檢驗致癌物超標，率先通報的南僑大動作發聲明要求福壽道歉與賠償，南僑總裁李勘文表示，事件發酵後，網路上、名嘴對南僑有很多誤解，但必須要取決於事實，發聲明是為了交代時序，至於求償規模還要考量實際損失、商譽損失等，經過細算才能公開，而此次檢驗中聯油脂30批油共3萬噸，南僑買的量是120噸，食安不能要靠千分之四的使用者來把關通報。

致癌油風波...北市：苯駢芘超標真相未明 疑慮油品不上架

中聯油脂案，中央日前陸續公布數批油品可重新上架。北市衛生局今說，衛福部前天邀集專家會同公布第三方調查結果，但對於為何檢驗出苯駢芘超標未說明清楚，因此北市針對食藥署公告預防性下架苯駢芘超標的中聯油品仍有疑慮，真相未明，疑慮油品不上架。

致癌油吃下肚怎麼辦？ 北市聯醫明起開「健康諮詢門診」救援

致癌油風波延燒近月，不少民眾關切食用油品的安全。台北市立聯合醫院因應市民食用油品疑慮，7月30日起開設「食用油品健康諮詢門診」，由家醫科、小兒科及營養科等專業人員提供個人化的健康諮詢與飲食用油建議。

南僑油脂在報紙登半版廣告要求道歉 福壽實業回應了

中聯油脂大豆沙拉油驗出致癌物超標案仍延燒；南僑油脂今天在報紙頭版刊登半版廣告，控訴福壽實業是南僑的大豆油長期供應商，該公司發現採集樣品三次苯駢芘檢驗超標異常立即向福壽追蹤處理，至今未獲福壽公司提出送驗結果報告，也未出面處理和道歉，南僑要求福壽道歉並賠償一切損失；福壽今天回應說，在尚未收到任何回覆之前，不方便對外說明細節。

竹市16校爆用41桶問題油 高虹安：全面停用涉案品牌、啟動求償

新竹市政府今天召開「新竹市校園食品安全重大訊息公布記者會」，新竹市長高虹安表示，針對中央新增公布的問題油品批號，教育處清查校園供餐紀錄、驗收資料及油品批號後，確認16所學校於今年5月使用41桶問題油品。市府已召集相關學校啟動家長溝通、學生健康關懷及資訊公開措施，並保存相關資料，供後續調查及權益維護使用。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。