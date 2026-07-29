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南僑：食安不能靠千分之4使用者把關 「若貿然通報會被告死…誰來保吹哨者？」

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
圖左為南僑總裁李勘文、右為南僑董事長陳正文。記者林海／攝影
圖左為南僑總裁李勘文、右為南僑董事長陳正文。記者林海／攝影

中聯油脂油品被檢驗致癌物超標，率先通報的南僑大動作發聲明要求福壽道歉與賠償，南僑總裁李勘文表示，事件發酵後，網路上、名嘴對南僑有很多誤解，但必須要取決於事實，發聲明是為了交代時序，至於求償規模還要考量實際損失、商譽損失等，經過細算才能公開，而此次檢驗中聯油脂30批油共3萬噸，南僑買的量是120噸，食安不能要靠千分之四的使用者來把關通報。

李勘文表示，2014年食安事件後，所有食品產業都痛定思痛，南僑也興建綜合大樓，把品管實驗室升級，法規規範的自主檢驗半年一次也一直嚴格執行，針對油脂檢驗至今已經6275次，其中1002次與苯駢芘相關，12年來從未有超標情況，因此4月檢驗超標後，考量可能是槽車、取樣口、運送過程汙染，或是檢驗誤差，才必須要進行複檢。

李勘文強調，南僑絕對不敢違背法令，但如果檢驗有錯誤，貿然通報南僑會被告死，誰來保障所謂的吹哨者，而如果所有的風險全都靠通報，那未來沒有人敢相信台灣的供應鏈。

對於福壽回應表示要寄回函，南僑則表示則尚未收到，因此也不清楚內容。

致癌沙拉油 南僑 食安 福壽 中聯油脂

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