致癌油風波...北市：苯駢芘超標真相未明 疑慮油品不上架

中聯油脂案，中央日前陸續公布數批油品可重新上架。北市衛生局今說，衛福部前天邀集專家會同公布第三方調查結果，但對於為何檢驗出苯駢芘超標未說明清楚，因此北市針對食藥署公告預防性下架苯駢芘超標的中聯油品仍有疑慮，真相未明，疑慮油品不上架。

衛生局指出，為落實消費者保護法第7條及第7條之1規定，生產者應盡速依食安法及「食品及其相關產品回收銷毀處理辦法」提送銷毀計畫並完成銷毀，確保問題及疑慮產品皆已銷毀，不再流入食品市場，以安民心，重歸市場秩序。

教育局截至昨日下午6時已掌握北市受影響團膳業者共13家，受影響學校130所，包含增列5所學校為大同國小、大龍國小、蓬萊國小、延平國小、大同國小附設幼兒園，教育局赴團膳業者及學校進行油品清點及封存作業，並請學校務必及時通知家長知悉掌握。

另外，產業局、市場處、商業處第一時間已陸續針對食品工廠、公有市場、夜市攤集場、餐飲業密集商圈等業者展開現場訪視，確保業者停止使用問題油品，保障民眾食品安全。