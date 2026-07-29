致癌油吃下肚怎麼辦？ 北市聯醫明起開「健康諮詢門診」救援

致癌油風波延燒近月，不少民眾關切食用油品的安全。台北市立聯合醫院因應市民食用油品疑慮，7月30日起開設「食用油品健康諮詢門診」，由家醫科、小兒科及營養科等專業人員提供個人化的健康諮詢與飲食用油建議。

聯醫表示，不少民眾及家長對於日常飲食用油產生疑慮，包括目前的食用油品是否對兒童、懷孕婦女、高齡長者、慢性病患的健康造成影響，以及如何挑選適合的食用油或不同烹調方式的選擇等議題。

院方說，為協助民眾建立正確健康用油觀念，北市聯醫7月30日起開設「食用油品健康諮詢門診」，由家醫科醫師與小兒科醫師分別開設成人、兒童的特別諮詢門診，並有營養師的諮詢門診供𨍭介，每周一到周六均可於聯醫各院區獲得相關服務。實際開診日期、門診時段及醫師資訊，請依聯醫網路掛號系統及各院區公告為準。

聯醫指出，該諮詢門診免收掛號費及諮詢費，除提供個人化的健康諮詢服務，也希望透由專業醫師與營養師的評估分析及建議，協助民眾了解食用油品對自身健康的影響。