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南僑油脂在報紙登半版廣告要求道歉 福壽實業回應了

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
南僑油脂今天在報紙刊登半版廣告，控訴福壽實業，要求道歉和賠償損失。圖／翻拍聯合報頭版廣告
南僑油脂今天在報紙刊登半版廣告，控訴福壽實業，要求道歉和賠償損失。圖／翻拍聯合報頭版廣告

中聯油脂大豆沙拉油驗出致癌物超標案仍延燒；南僑油脂今天在報紙頭版刊登半版廣告，控訴福壽實業是南僑的大豆油長期供應商，該公司發現採集樣品三次苯駢芘檢驗超標異常立即向福壽追蹤處理，至今未獲福壽公司提出送驗結果報告，也未出面處理和道歉，南僑要求福壽道歉並賠償一切損失；福壽今天回應說，在尚未收到任何回覆之前，不方便對外說明細節。

南僑在報紙廣告中指出，福壽公司為南僑的大豆油長期供應商，當南僑發現自油罐車採集樣品經三次茉駢芘檢測超標異常，立即向福壽公司追蹤處理，但至今未獲福壽公司提出送驗結果報告，亦未出現處理及道歉，對此，南僑公司深表遺憾，予以嚴正譴責，並要求福壽公司道歉及賠償南僑公司一切損失。

本報記者上午10時40分詢問福壽實業發言人此事回應，至中午近2時，她回應「謝謝大家關心，公司已正式掛號回函南僑油脂公司，在尚未收到任何回覆之前，目前不方便對外說明細節，敬請見諒。」

南僑 福壽 福壽實業 致癌沙拉油

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