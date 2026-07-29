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竹市16校爆用41桶問題油 高虹安：全面停用涉案品牌、啟動求償

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹市政府今天舉行「新竹市校園食品安全重大訊息公布記者會」。記者郭政芬／攝影
新竹市政府今天舉行「新竹市校園食品安全重大訊息公布記者會」。記者郭政芬／攝影

新竹市政府今天召開「新竹市校園食品安全重大訊息公布記者會」，新竹市長高虹安表示，針對中央新增公布的問題油品批號，教育處清查校園供餐紀錄、驗收資料及油品批號後，確認16所學校於今年5月使用41桶問題油品。市府已召集相關學校啟動家長溝通、學生健康關懷及資訊公開措施，並保存相關資料，供後續調查及權益維護使用。

高虹安今天舉行「新竹市校園食品安全重大訊息公布記者會」，教育處長林立生、衛生局長陳厚全及產發處長嚴翊琦，新竹市議會市議員陳啟源、陳慶齡也到場關心。

高虹安表示，針對中央食藥署7月22日新增公布的問題油品批號，教育處接獲通報後立即逐一比對全市校園營養午餐供餐紀錄、驗收資料及油品批號。市府已於昨日召集16所學校校長召開專案會議，要求各校全面啟動家長溝通、學生健康關懷、資訊公開及校園應變措施，同時完整保存供餐紀錄、食材驗收、油品批號及進貨資料，以利後續調查及維護家長、學生權益。

市府也將協助家長了解後續團體訴訟及求償資訊，全力保障學生及家長合法權益；此外，在事件真相尚未釐清前，竹市各級學校及市府所屬機關將全面停止採購及使用涉案品牌油品。

陳啓源表示，目前中央公布的問題油品批號仍持續增加，代表整起事件仍在調查中、案情尚未完全明朗，未來不排除還有新的問題批號被發現，建議市府採取最高標準預防原則，全面停止校園使用涉案品牌油品，重新檢視供應鏈。

陳慶齡表示，市府先前已多次公開說明並全面清查，確認校園並未使用問題批次炊粉，外界先前對此事件的政治攻防，應回歸事實討論。此次確認流入16校的是問題油品，應關注中央食安管理及源頭把關。市府除應持續協助學生健康關懷，也要協助家長求償並追究業者責任，保障親師生權益。

林立生表示，清查校園營養午餐用油後，確認16校於今年5月使用中央公告同批問題油品，共41桶。教育處已完成批號、流向及供餐紀錄比對，並啟動應變。市府7月27日取得中央提供的團保資料，將協助學校及家長辦理訴訟、求償等事宜，並透過資訊公開及保存相關資料，維護學生權益。

高虹安 中央 校園 致癌沙拉油

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