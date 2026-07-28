陳時中：食安管理須依科學分層 有問題油品一律下架

針對外界質疑衛福部政務委員陳時中於27日記者會發言，行政院表示，有媒體詢問未來遇到食安事件是否改採全面下架、不再分層下架，陳時中回應重點是「食安問題必須本於科學分層管理」，並非外界所稱「不下架毒油，是怕大家沒東西吃」。

行政院指出，陳時中當時說明，食安管理應依據科學證據與風險評估辦理，若不分青紅皂白將所有產品全面下架，即使沒有問題的產品也一併下架，「很快大家都沒有東西吃」。他並強調，「一個有問題全部都不能吃，這是不可能的，多少風險我們就管制到什麼地方」。

行政院表示，相關發言卻遭移花接木，扭曲為「不下架毒油，是怕大家沒東西吃」，與事實完全不符，令人遺憾。

陳時中也再次強調，政府立場始終一致，只要確認有問題的油品，一律依法強制下架；對於有疑慮的油品，也會先採取預防性下架措施。食品安全管理必須建立在科學證據與風險評估基礎上，無須進行無謂的政治操作。