炊粉未進校園、毒油卻流入…竹市16校用掉41桶 學童恐吃下肚

新竹市日前才因甲醛炊粉引發食安疑慮，市府清查強調問題批次未流入校園，未料「毒油」卻進了校園。市府清查發現，竹市16所學校今年5月曾使用中央公告檢出苯駢芘的問題批次「益康烹調油」，共使用41桶，今天緊急召集相關學校校長研商後續處置。

市長高虹安表示，學生健康與校園食品安全始終是市府最重要的施政工作，只要涉及食品安全疑慮，市府一定秉持「資訊公開、即時清查、迅速處置」原則，以最嚴謹的態度全面檢視校園午餐供應鏈。市府教育處於接獲中央最新公告後，立即要求各校及團膳業者逐一比對產品批號及供餐紀錄，確認使用情形並同步掌握相關流向及後續處理情形。

教育處表示，經彙整各校資料，確認使用的問題油品為18公升裝「益康烹調油」，批號20270416000403，共使用41桶。其中新竹國小中央廚房5月5日、12日、19日及26日分批進貨30桶，供應新竹國小、竹蓮國小及陽光國小等3校。

內湖國中中央廚房5月11日及18日進貨5桶，供應內湖國中、內湖國小、大湖國小、南隘國小、茄苳國小、朝山國小、華德福實驗中小學及富禮國中等8校；高峰國小中央廚房5月18日進貨3桶，供應高峰國小、龍山國小、科園國小及青草湖國小等4校；舊社國小中央廚房5月11日進貨3桶，供應該校。

教育處指出，市府今天召集涉及問題油品的學校校長開會，討論家長溝通、學生健康關懷、資訊公開及校園應變措施，建立一致處理原則。

此外，台灣消費者保護協會已宣布受理校園團體訴訟申請，將代表受影響學生及家長向相關業者求償。教育處表示，將協助各校保存供餐、食材驗收、油品批號及進貨使用等紀錄，配合後續查核及家長維權。