預防苯駢芘超標 醫師號召組食安聯盟

「巴西黃豆從烘乾、製程都可預防苯駢芘超標，政府應建立統一標準！」醫師蘇偉碩28日召開記者會說，巴西黃豆會因雨季和產地不同，加上本土燻製過程有不同濃度的苯駢芘，但食藥署卻未協助預警、並精進製程，才會導致這次中聯油事件，他將成立「食安聯盟」監督政府。

政府找不出原因

全民監督食安聯盟發起工作小組的蘇偉碩醫師指出，中聯食用油事件爆發後，5日食藥署說是因為巴西大豆含水量過高導致，21日說中聯放寬熱損率，27日調查報告又顯示，兩批異常黃豆的熱損率是合格的，說法一變再變，顯示賴政府的「食安五環」中，防止系統性食安風險的功能完全破功了。

「苯駢芘超標是可以預防的！」蘇偉碩指出，巴西的黃豆含水量會因為雨季狀況不同而有劇烈改變，今年巴西黃豆遭逢較大雨季，含水量本來就會比較高，食藥署卻沒有示警；國際多篇研究早就說，只要加入「活性碳」可使苯駢芘的濃度有效降低，但中聯經抽查才發現還在使用「白土」，中央並沒有建立統一標準。

要求廠商改善製程

蘇偉碩強調，網路上很多巴西黃豆的研究都找得到，黃豆烘乾的過程除了含水率外，巴西豆本身的燻製過程是用「木柴直燃爐」，因此是木材本身的煙因為燃燒不完全會產生苯駢芘，並非完全是黃豆本身，且巴西不同產區的起始含水量也差很多，但從衛福部到食藥署，似乎都沒有在相關細節做研究。

本報記者提問，若活性炭這麼好用，為何中聯與其他油廠都沒有更新製程？蘇偉碩回應說，這是食藥署要回答外界的，目前我國的大豆油製程與巴西相近，歐盟比較嚴格的標準雖然有政府管制的力量，但也有結合同業自律。他也質疑，雖然《食安法》要修法了，但未來法規能否要求廠商改進製程？

應預警國際食安事件

「食安不能永遠都用『檢驗』解決問題！」蘇偉碩指出，在113年食安會報時，當時與會的林口長庚臨床毒物科主任顏宗海就有呼籲將「食品雲」與國外食安事件警訊連接，政府也有做成結論，但卻疏於執行，因此他要號召成立「全民監督食安聯盟」，若政府無法保障人民食安，便由人民來做。

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