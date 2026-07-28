快訊

八仙塵爆11年首波團訟二審判賠8.9億元 八仙樂園也必須負賠償責任

熊本7.1地震…台積電正確認熊本廠狀況 JR九州新幹線暫停

熊本強震規模7.1！日本氣象廳發海嘯警報 台積電正在確認熊本廠情況

聽新聞
0:00 / 0:00

預防苯駢芘超標 醫師號召組食安聯盟

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
醫師蘇偉碩28日列出食藥署處理中聯食用油的疏失，並強調將成立「全民監督食安聯盟」。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
醫師蘇偉碩28日列出食藥署處理中聯食用油的疏失，並強調將成立「全民監督食安聯盟」。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「巴西黃豆從烘乾、製程都可預防苯駢芘超標，政府應建立統一標準！」醫師蘇偉碩28日召開記者會說，巴西黃豆會因雨季和產地不同，加上本土燻製過程有不同濃度的苯駢芘，但食藥署卻未協助預警、並精進製程，才會導致這次中聯油事件，他將成立「食安聯盟」監督政府。

政府找不出原因

全民監督食安聯盟發起工作小組的蘇偉碩醫師指出，中聯食用油事件爆發後，5日食藥署說是因為巴西大豆含水量過高導致，21日說中聯放寬熱損率，27日調查報告又顯示，兩批異常黃豆的熱損率是合格的，說法一變再變，顯示賴政府的「食安五環」中，防止系統性食安風險的功能完全破功了。

「苯駢芘超標是可以預防的！」蘇偉碩指出，巴西的黃豆含水量會因為雨季狀況不同而有劇烈改變，今年巴西黃豆遭逢較大雨季，含水量本來就會比較高，食藥署卻沒有示警；國際多篇研究早就說，只要加入「活性碳」可使苯駢芘的濃度有效降低，但中聯經抽查才發現還在使用「白土」，中央並沒有建立統一標準。

要求廠商改善製程

蘇偉碩強調，網路上很多巴西黃豆的研究都找得到，黃豆烘乾的過程除了含水率外，巴西豆本身的燻製過程是用「木柴直燃爐」，因此是木材本身的煙因為燃燒不完全會產生苯駢芘，並非完全是黃豆本身，且巴西不同產區的起始含水量也差很多，但從衛福部到食藥署，似乎都沒有在相關細節做研究。

本報記者提問，若活性炭這麼好用，為何中聯與其他油廠都沒有更新製程？蘇偉碩回應說，這是食藥署要回答外界的，目前我國的大豆油製程與巴西相近，歐盟比較嚴格的標準雖然有政府管制的力量，但也有結合同業自律。他也質疑，雖然《食安法》要修法了，但未來法規能否要求廠商改進製程？

應預警國際食安事件

「食安不能永遠都用『檢驗』解決問題！」蘇偉碩指出，在113年食安會報時，當時與會的林口長庚臨床毒物科主任顏宗海就有呼籲將「食品雲」與國外食安事件警訊連接，政府也有做成結論，但卻疏於執行，因此他要號召成立「全民監督食安聯盟」，若政府無法保障人民食安，便由人民來做。

【更多精采內容，詳見

致癌沙拉油

延伸閱讀

致癌油案本可預防！蘇偉碩：歐盟早於世紀初建議大豆油用活性碳精煉

專家調查報告：中聯自行放寬標準 未調相應製程

苯駢芘攝取增乳癌風險 民團：政府應公布致癌油完整流向

巴西黃豆不是致癌油唯一元凶！第三方調查揪出中聯油脂三大管理漏洞

相關新聞

苯駢芘攝取增乳癌風險 民團：政府應公布致癌油完整流向

民進黨秘書長徐國勇針對民眾因中聯致癌油案上街，評論稱「民怨是製造出來的」。全民監督食安聯盟專家今天批評，包括法國在內，許多國家研究發現，苯駢芘與乳癌呈正相關，目前民眾除超商主動藉由會員資料公布退款情況外，根本難以得知已把多少致癌油吃下肚，「若大家都知道自己吃下多少致癌油，反彈聲音恐會更大。」

致癌油風波...北市未抽驗油品苯駢芘遭疑 衛生局揭原因

致癌油風波，北市歷年未抽驗油品的苯駢芘，議員關切原因也質疑衛生局敏感度不足。衛生局說，配合中央專案檢驗重金屬、反式脂肪，並沒驗苯駢芘，雖依中央提供名單稽查，到場發現業者非油品製造，導致近年油品抽驗是0件；委員會要求衛生局就油品做專案報告。

致癌油案本可預防！蘇偉碩：歐盟早於世紀初建議大豆油用活性碳精煉

衛福部對外公布中聯油脂案調查結果，提到業者巴西黃豆熱損率放寬、製程未管制等，均導致苯駢芘超標。由醫師蘇偉碩等人發起的「全民監督食安聯盟」今披露，113年行政院食安會報中，委員已建議政府參考國外食安警訊，及早防堵食安事件，歐盟早在2002年建議，食用油脂煉製油品製程中，應添加活性碳去除多環芳香烴，我國卻還在使用白土。

中市府8年只抽驗一次中聯油 衛生局長：優先抽沒自主送驗的廠商

致癌油事件燒不停，台中市政府過去8年針對事件爆發的中聯油脂，僅和中央聯合稽查時抽驗過1次，遭綠營集火。衛生局長曾梓展今天解釋，市府總共抽驗了185次，中聯油資本額超過3000萬元，需要自主送驗，食安處量能有限，原則上會優先抽驗沒有自主抽驗的油廠。

中央調查中聯原料、製程都有缺失 中市府：食品安全制度改革刻不容緩

衛福部食藥署昨天公布中聯油脂案第三方調查結果，表示造成苯駢芘超標原因並非單一因素，而是包括「高風險原料管理」、「製程管理」、「檢驗監測」等3大項管理缺失交互影響所致。對此，台中市政府表示，調查結果更印證食品安全制度改革刻不容緩，並已提出10項建議請中央完善管理機制。

12年前因混油事件調職 食藥署前署長葉明功：應檢討制度非究責部長

中聯油脂苯駢芘超標事件引發食安疑慮，外界將矛頭指向衛福部長石崇良，甚至要求下台負責。衛福部食藥署前署長葉明功認為，這起事件反映的是整體食品安全管理制度與人力長期不足的系統性問題，不應將責任全數歸咎於石崇良。真正需要檢討的是跨部會管理機制、第一線稽查能量，以及消費者補償制度，而非單純追究個別首長責任。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。