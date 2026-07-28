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苯駢芘攝取增乳癌風險 民團：政府應公布致癌油完整流向

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
全民監督食安聯盟發起小組成員王文心表示，法國於2025年發表的前瞻性世代研究則指出，多環芳香烴飲食去取量與乳癌風險之間存在關聯，其中苯駢芘飲食攝取量與乳癌風險呈現「正相關」，但實際關聯性需要進一步研究證實。記者林琮恩／攝影
全民監督食安聯盟發起小組成員王文心表示，法國於2025年發表的前瞻性世代研究則指出，多環芳香烴飲食去取量與乳癌風險之間存在關聯，其中苯駢芘飲食攝取量與乳癌風險呈現「正相關」，但實際關聯性需要進一步研究證實。記者林琮恩／攝影

民進黨秘書長徐國勇針對民眾因中聯致癌油案上街，評論稱「民怨是製造出來的」。全民監督食安聯盟專家今天批評，包括法國在內，許多國家研究發現，苯駢芘乳癌呈正相關，目前民眾除超商主動藉由會員資料公布退款情況外，根本難以得知已把多少致癌油吃下肚，「若大家都知道自己吃下多少致癌油，反彈聲音恐會更大。」

全民監督食安聯盟小組今天舉行「政府無能？致癌油越治越毒？致癌油與乳癌風險科學研究」記者會。

發起小組成員王文心表示，烏拉圭一項病例對照研究顯示，苯駢芘攝取量與乳癌風險顯著相關，且苯駢芘與飲酒聯合作用，更顯著升高乳癌風險；法國2025年發表的前瞻性世代研究則指出，多環芳香烴飲食去取量與乳癌風險之間存在關聯，其中苯駢芘飲食攝取量與乳癌風險呈現「正相關」，但實際關聯性需進一步研究。

全民監督食安聯盟發起人蘇偉碩指出，食安五環，不論蔡政府時代的1.0版本，至賴政府上任後所提2.0版本，均無法防堵系統性食安事件發生，致癌油對女性帶來未知風險，民眾在不知將致癌油吃下肚的情況下，不幸罹患乳癌時常會自責，認為自身生活習慣不佳導致癌症，政府無法擔起責任，公民團體要求公開所有食安警訊，「讓我們自己來監督！」

蘇偉碩指出，10多年前頂新事件後，專家早已提出「食安不能靠稽查」，本次事件後政府提出的「食安法」修法重點，仍強調檢驗責任，而地方政府第一線稽查人員，光是下架產品就疲於奔命，簡直是「將帥無能，累死三軍」，油脂只是民生物資的其中一環，賴政府應盡快回答民間疑問，包括公布致癌油完整流向，究竟有哪些致癌油品，被哪些民眾吃下肚？

蘇偉碩強調，政府應告知民眾，為何為依據行政院食安會報決議，針對多環芳香烴高風險大豆發布食安預警？台南可以驗到新竹炊粉含甲醛，為何全台均無法檢出中聯沙拉油含苯駢芘？政府也該告訴民眾，何時才能落實「食安法」風險分析制度，建構科學且完整的食品安網？誤食物用致癌由民眾及廠商，如何依「消保法」落實團體申訴取得補償？

乳癌 徐國勇 烏拉圭 致癌沙拉油 苯駢芘

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