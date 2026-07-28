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致癌油風波...北市未抽驗油品苯駢芘遭疑 衛生局揭原因

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市議會警政衛生委員會今安排衛生局工作報告。記者林佳彣／攝影
北市議會警政衛生委員會今安排衛生局工作報告。記者林佳彣／攝影

致癌油風波，北市歷年未抽驗油品的苯駢芘，議員關切原因也質疑衛生局敏感度不足。衛生局說，配合中央專案檢驗重金屬、反式脂肪，並沒驗苯駢芘，雖依中央提供名單稽查，到場發現業者非油品製造，導致近年油品抽驗是0件；委員會要求衛生局就油品做專案報告。

議會警政衛生委員會今安排衛生局工作報告，包含中聯油脂事件，衛生局7月2日啟動油品檢驗專案，15日報告出爐，抽驗市售30件油品中1件不符規定，第二波20件昨日已抽驗完並送實驗室，報告預計8月6至8日出來，包括苦茶油，以及大豆沙拉油、芥花油等都持續抽驗。

國民黨議員秦慧珠與柳采葳、民進黨議員張文潔關切，北市過往有無驗苯駢芘，甚至自主去查？衛生局長黃建華回應，過去幾年針對北市油脂類，檢驗重金屬、反式脂肪，並沒有驗苯駢芘，主因北市在油品使用是消費端，沒有源頭工廠，但在可可粉、嬰兒奶粉等每年都有檢驗。

衛生局食品藥物管理科長林冠蓁說，中央食用油脂製造業專案會依各縣市特色而有不同重點，例如大型油品廠都在中部和南部，中央要求稽查的業者數和件數較多，北市也依中央提供名單去稽查。

林冠蓁指出，北市是消費型城市，依據衛生局過往稽查結果，中央名單來自於食品業者登錄平台、商業處商業登記的串接，但業者在商業登記時常登記很多品項，實際並沒營業那麼多項目，導致稽查員到場發現業者並非油品製造而是食品加工、甚至停業狀態等，近年針對工廠端的油品抽驗是0件。

張文潔認為，不要都講是中央責任，地方有地方的職責。業者資訊在地方有問題，地方政府就要啟動調查；其他縣市有敏感度去查油品的苯駢芘，北市沒有敏感度，更應落實例行稽查。

另外，民進黨議員許淑華指出，衛生局每年訂有市售包裝油品抽驗計畫，2024年至2026年共抽驗90件油品的重金屬和反式脂肪等，但沒苯駢芘，她建議衛生局把苯駢芘納入該計畫，共同面對、解決問題；黃建華允諾，也將全面評估其他項目是否納入，一周完成計畫。

委員會第一召集人、民眾黨議員張志豪要求衛生局專案報告，內容包含檢討過去作為、食安會議狀況、高風險致癌物等。

衛生局 北市 中央 致癌沙拉油 苯駢芘

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