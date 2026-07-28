致癌油案本可預防！蘇偉碩：歐盟早於世紀初建議大豆油用活性碳精煉

衛福部對外公布中聯油脂案調查結果，提到業者巴西黃豆熱損率放寬、製程未管制等，均導致苯駢芘超標。由醫師蘇偉碩等人發起的「全民監督食安聯盟」今披露，113年行政院食安會報中，委員已建議政府參考國外食安警訊，及早防堵食安事件，歐盟早在2002年建議，食用油脂煉製油品製程中，應添加活性碳去除多環芳香烴，我國卻還在使用白土。

蘇偉碩指出，中聯致癌油案件在7月1日爆出後，7月5日食藥署對外「開出第一張藥方」，認為黃豆含水率高，恐導致苯駢芘超標，要求日後黃豆含水量若超過12.5%便不得用於煉製食用油，「但這是一張錯誤藥單」。

7月21日衛福部提出新說法，認為中聯將黃豆熱損率自0.5%放寬至5%才是罪魁禍首，但27日公布的調查結果，有2批黃豆熱損率低於0.5%，仍導致煉製成的油品苯駢芘超標。

根據衛福部調查結果，油品成品檢出苯駢芘最高濃度8.1ppb，確實由一批熱損率為0.53%巴西大豆製成，但也有熱損率高於0.5%黃豆製成成品後苯駢芘符合標準，或熱損率低於0.5%成品油脂卻檢出超標情況。蘇偉碩表示，這代表熱損率也許是指標之一，但不是導致沙拉油苯駢芘超標主因，何況該指標根本不是衛福部訂出的標準。

蘇偉碩指出，食藥署認為巴西大豆烘乾過程中導致「臭火乾（燒焦）」是苯駢芘超標主因，巴西學者研究卻並非如此，實際原因是巴西使用木柴作為大豆乾燥的燃料，燃燒過程中產生煙霧，導致鍋爐內出現多環芳香烴，「煙燻大豆的煙霧才是汙染源，而非燒焦本身」。巴西研究顯示，巴西大豆烘乾後，含水率可降至9%至13%，多數符合食藥署12.5%的標準。

根據行政院食安會報113年第3次會議記錄，與會委員提出，政府應匯整國際食安警訊，及早預警國內潛在風險。蘇偉碩指出，美國農業部早已示警，2025年11月巴西南部遭遇暴風雨，2016年1月中旬以來巴西南部雨水偏多、氣溫偏高，政府是否發布預警，並分析是否因氣候因素，導致烘豆需求提升、大豆包括苯駢芘在內的多環芳香烴汙染風險增加？

蘇偉碩指出，歐盟在本世紀初，逾2002年指出，植物油出現多環芳香烴與其乾燥過程有關，並調除臭等精煉過程無法降低多環芳香烴，必須使用活性碳處理減低濃度，且此方法已被廣泛使用；巴西學者亦在2012年透過研究，「強烈建議」，油脂加工過程中使用活性碳，我國業者卻仍在使用成本較低的白土，不僅本次系統性食安事件本就能預防，政府所提修法內容，也未要求業者精進製程。