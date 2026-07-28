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中市府8年只抽驗一次中聯油 衛生局長：優先抽沒自主送驗的廠商

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
衛生局長曾梓展指出，市府過去幾年抽驗了185次油品，中聯油只抽驗一次是因為它本來就需要自主送驗，食安處量能有限，當然要優先抽驗沒有自主送驗機制的小廠。記者陳敬丰／攝影
衛生局長曾梓展指出，市府過去幾年抽驗了185次油品，中聯油只抽驗一次是因為它本來就需要自主送驗，食安處量能有限，當然要優先抽驗沒有自主送驗機制的小廠。記者陳敬丰／攝影

致癌油事件燒不停，台中市政府過去8年針對事件爆發的中聯油脂，僅和中央聯合稽查時抽驗過1次，遭綠營集火。衛生局長曾梓展今天解釋，市府總共抽驗了185次，中聯油資本額超過3000萬元，需要自主送驗，食安處量能有限，原則上會優先抽驗沒有自主抽驗的油廠。

台中市長盧秀燕今天赴市議會施政總報告，藍綠議員聚焦中聯油致癌油事件。多名綠營議員重申，台中市政府過去8年僅抽驗過中聯油一次，還是和中央聯合稽查，自主抽驗的次數是0次，食安法明明規定，直轄市政府得抽驗，台中市政府卻一次都沒有自主抽驗，就是這次事件的破口。

盧秀燕答詢表示，食安法規定的是「得」不是「必」，本就沒有強制性，昨天衛福部的報告很清楚，中央不敢指責地方，因為食安法是中央訂的，全國超過一定規模的油廠都是自主檢驗；賴清德總統12年前當台南市長時，面對頂新地溝油事件，要求時任總統馬英九道歉，民進黨議員要不要聽賴市長的話？

曾梓展指出，台中有38個油廠，市府過去幾年總共抽驗了185次，主要集中在資本額3000萬元以下的小廠，因為3000萬元以上的大廠根據食安法規定，本來就要自主送驗，食安處的檢驗量能有限，當然要先去驗沒有自主送驗機制的油廠。

曾梓展認為，過去這樣的抽驗原則不能說有錯，也符合中央規定，但這次事件證明，相信大廠的自主送驗的確會發生問題，抽驗機制需要精進，中市府也會調整，重點鎖定大廠，由食安處實際進廠抽驗；曾也補充，台南、高雄的抽驗次數較多，是因為當地大廠有後市場端，但中聯油沒有，兩者抽驗機制不同。

台中市長盧秀燕表示，12年前發生頂新地溝油事件時，擔任台南市長的賴清德總統要求時任總統馬英九道歉，為何這次民進黨議員都來要求台中市政府道歉？記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕表示，12年前發生頂新地溝油事件時，擔任台南市長的賴清德總統要求時任總統馬英九道歉，為何這次民進黨議員都來要求台中市政府道歉？記者陳敬丰／攝影

致癌沙拉油 台中

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