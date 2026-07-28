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中央調查中聯原料、製程都有缺失 中市府：食品安全制度改革刻不容緩

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
中聯油脂出現問題油後，中市府持續調查油的去向並下架。圖／台中市政府提供
中聯油脂出現問題油後，中市府持續調查油的去向並下架。圖／台中市政府提供

衛福部食藥署昨天公布中聯油脂案第三方調查結果，表示造成苯駢芘超標原因並非單一因素，而是包括「高風險原料管理」、「製程管理」、「檢驗監測」等3大項管理缺失交互影響所致。對此，台中市政府表示，調查結果更印證食品安全制度改革刻不容緩，並已提出10項建議請中央完善管理機制。

台中市政府今天說，食藥署第三方獨立調查結果，更印證食品安全制度改革刻不容緩。中市府已於7月21日召開「縣市長反毒油線上國是會議」，彙整10項共識，建請中央加速修法與制度建置，並與地方攜手合作，從源頭管理、製程監控、異常通報到流向追查全面補強，共同守護全民食安。

市府說，10項共識包括建立重大食安中央應變機制、零時差即時通報平台、食安雲與電子化溯源、強化跨縣市聯防、提升檢驗量能、改革三級品保、落實第三方檢驗異常通報，以及明確下架、回收與重新上架機制等。

據了解，食藥署是委託食品工業發展研究所成立「中聯油脂事件獨立調查小組」，成員包括食品科學、食品技師及法律等領域專家，7月21日進廠調查，全面檢視中聯公司製造及品質管理流程。

食藥署說，經調查小組實地查核、調閱資料和綜合分析後，根據現有檢測資料顯示，部分巴西進口黃豆製成的大豆油，相較於美國進口黃豆製成的大豆油，比較容易檢出苯駢芘，不同船期原料品質也有差異。業者未針對高風險原料強化管理、提高檢驗頻率，並配合製程控制及檢驗監測等風險管理措施，導致苯駢芘超標。

食品安全 中央 中聯 致癌沙拉油

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