聽新聞
0:00 / 0:00
中央調查中聯原料、製程都有缺失 中市府：食品安全制度改革刻不容緩
衛福部食藥署昨天公布中聯油脂案第三方調查結果，表示造成苯駢芘超標原因並非單一因素，而是包括「高風險原料管理」、「製程管理」、「檢驗監測」等3大項管理缺失交互影響所致。對此，台中市政府表示，調查結果更印證食品安全制度改革刻不容緩，並已提出10項建議請中央完善管理機制。
台中市政府今天說，食藥署第三方獨立調查結果，更印證食品安全制度改革刻不容緩。中市府已於7月21日召開「縣市長反毒油線上國是會議」，彙整10項共識，建請中央加速修法與制度建置，並與地方攜手合作，從源頭管理、製程監控、異常通報到流向追查全面補強，共同守護全民食安。
市府說，10項共識包括建立重大食安中央應變機制、零時差即時通報平台、食安雲與電子化溯源、強化跨縣市聯防、提升檢驗量能、改革三級品保、落實第三方檢驗異常通報，以及明確下架、回收與重新上架機制等。
據了解，食藥署是委託食品工業發展研究所成立「中聯油脂事件獨立調查小組」，成員包括食品科學、食品技師及法律等領域專家，7月21日進廠調查，全面檢視中聯公司製造及品質管理流程。
食藥署說，經調查小組實地查核、調閱資料和綜合分析後，根據現有檢測資料顯示，部分巴西進口黃豆製成的大豆油，相較於美國進口黃豆製成的大豆油，比較容易檢出苯駢芘，不同船期原料品質也有差異。業者未針對高風險原料強化管理、提高檢驗頻率，並配合製程控制及檢驗監測等風險管理措施，導致苯駢芘超標。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。