12年前因混油事件調職 食藥署前署長葉明功：應檢討制度非究責部長

中聯油脂苯駢芘超標事件引發食安疑慮，外界將矛頭指向衛福部長石崇良，甚至要求下台負責。衛福部食藥署前署長葉明功認為，這起事件反映的是整體食品安全管理制度與人力長期不足的系統性問題，不應將責任全數歸咎於石崇良。真正需要檢討的是跨部會管理機制、第一線稽查能量，以及消費者補償制度，而非單純追究個別首長責任。

國內於2014年爆發劣質豬油事件，當時的衛福部長邱文達於10月主動請辭，擔任食藥署長的葉明功調職，署長遺缺由副署長姜郁美暫代。

「石崇良是承擔責任的人，但不是造成問題的人。」葉明功表示，石崇良本身具備專業背景，長期投入醫療與公共衛生工作，做事積極，也願意面對問題，這次事件主要是整體制度需要改善，若因此折損優秀人才，反而是國家的損失。

對於事件初期處置引發外界爭議，包括預防性下架20%產品標準、資訊揭露速度及受影響業者名單公布時機等，葉明功表示，行政機關在溝通方式及危機處理技巧上確實仍有精進空間，不過，不應因此要求石崇良下台。

葉明功表示，在事件爆發初期即曾公開分析，研判問題可能來自原料與製程雙重因素，包括原料可能由美國黃豆改為巴西黃豆，導致品質差異，再加上製造流程及品質管制未能及早發現異常，造成後續事件擴大。官方公布的第三方調查結果，確實也朝原料管理、製程控制及自主監測缺失等方向提出改善建議。

葉明功指出，食品安全管理不能只依賴事後追查，而是要建立完整的源頭管理制度。他在擔任食藥署長期間，就規畫將「米、油、鹽、醬、醋、茶」列為年度重點稽查項目，希望透過定期查核，避免業者因缺乏監督而鬆懈。

葉明功說，食品安全涉及原料進口、邊境查驗、製造加工、物流流向到終端產品，牽涉海關、農業部、經濟部及衛福部等多個部會，需要行政院食品安全辦公室發揮跨部會統籌功能。政府應重新檢視食安辦成立十多年來是否真正發揮協調功能，建立更完整的風險管理機制。

除了制度問題，葉明功直言，目前地方衛生局及食藥署食品管理人力流失嚴重，是影響食安管理的重要隱憂。許多地方衛生局即使有編制也招募不到人，因為工作繁重、待遇不足，許多人進來不久便轉調其他單位。政府應檢討第一線專業人員的薪資與加給制度，否則再完善的制度，也難以真正落實執行。

針對消費者權益，葉明功呼籲，政府應建立更明確、統一的退貨與賠償窗口，避免民眾因購買不同品牌產品而必須各自向不同業者求償。這部分可善用食安基金協助消費者維護權益，讓民眾在食安事件發生時有一致且便利的申訴及補償機制。

葉明功強調，台灣整體食品安全管理在國際上仍具有一定水準，但每一次重大食安事件，都應成為制度改革契機。藉由此次事件全面檢討跨部會管理、人力配置、風險監測及消費者保護機制，建立更完善的食品安全防線，才能真正重建民眾對食安管理的信心。