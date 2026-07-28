再回應中聯致癌油案 陳建仁：食安需中央地方密切合作

中研院院長陳建仁日前赴立院備詢時，稱苯駢芘多喝水就可代謝為科學事實。他今天出席病友團體活動時，再針對致癌油案件發聲，表示食安法有需要修正之處，強調中央、地方應密切合作，讓民眾食安獲得保障，且該稽查就稽查，廠商也要自我檢測抽驗，若各環節均按規範進行，沒有違反規定，食安就能獲得良好保障。

衛福部昨公布中聯油脂案調查結果，從黃豆來源至製程把關等諸多缺失，導致本案發生。陳建仁指出，食安法確實有需要修正之處，尤其應從源頭管制、製造管理、抽驗稽核、重罰黑心商人、民眾檢舉等方面把關，行政院提出的食安法再修正內容有其必要，透過加強罰則、增加稽查頻率，可望確保食安推動。

「我要強調，食安需要中央、地方密切合作。」陳建仁說，在食安方面，中央及地方均有法定職掌，若每一個人都能盡到法定職責，民眾食安就能獲得良好保障。

除中聯油脂案外，連淨綠色科技公司苦茶油也檢出苯駢芘，外界關注是否應針對全台食用油脂擴大稽查？對此，陳建仁表示，應依食安法規範，針對各類食品該稽查就稽查，政府有良好規範，若各界均按規範走，「稽查次數該到哪就到哪」，廠商落實自我檢測、抽驗等，若沒有違反規定，就不會有錯，民眾食安就能獲得良好保障。

衛福部昨除公布中聯案調查結果外，也回應外界質疑，針對全台數萬名民眾，7月25日在凱道遊行，訴求「賴清德總統道歉、行政院長卓榮泰下台」，坐鎮記者會的行政院政務委員陳時中說，政治責任應該建立在是否出現決策錯誤、行政怠惰，就整個事件處理過程來看，相關決策清楚，依照程序行事。