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苦茶油苯駢芘超標延燒 食藥署：再驗出4批不合格

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
食藥署召開記者會公布「中聯油脂事件獨立調查小組」的調查結果，另說明「連淨苦茶油」的最新檢驗進度。記者廖靜清／攝影
食藥署召開記者會公布「中聯油脂事件獨立調查小組」的調查結果，另說明「連淨苦茶油」的最新檢驗進度。記者廖靜清／攝影

苦茶油再傳食安問題，食藥署姜至剛表示，連淨公司自主通報其生產「連淨苦茶油」檢出苯駢芘不合格，最高濃度達每公斤2.9微克，高於我國食用油脂每公斤2微克的限量標準。食藥署攜回檢驗，其中4批檢驗結果仍不合格，已要求業者完成下架、回收及銷毀，並暫停販售相關產品。

姜至剛指出，苦茶油苯駢芘超標案件最初由業者自主通報，涉及7批苦茶油產品。接獲通報後，食藥署立即與新北市政府衛生局合作，要求業者停止販售，並針對相關批次展開抽驗及流向追查。後續帶回5批產品檢驗，結果有4批苯駢芘含量不符合規定，顯示問題可能不只出現在單一批次。

姜至剛說，新北市衛生局已監督業者依法執行下架、回收及銷毀，並於7月23日中午前完成市面產品下架作業。除已確認不合格的苦茶油外，食藥署已將5件苦茶油產品的檢驗結果提供給新北市衛生局，也要求連淨暫停販售其他油品，並全面清查產品批次、製造紀錄及原料來源。在檢驗結果尚未確認前，相關產品不得繼續販售。

姜至剛表示，除確認不合格產品下架外，也持續調查汙染原因，包括苦茶籽原料品質、烘焙與乾燥條件、榨油製程，以及不同批次產品是否使用相同原料或設備。後續若查明業者未依規定落實食品安全管理，將由地方衛生局依法處辦。

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