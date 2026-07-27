中聯致癌油案最新流向曝光 台中食安處：新增5家全是小吃店

中聯油脂致癌物苯駢芘超標事件延燒，台中市食安處今公布最新流向，第三層下游新增5家，全數是賣自助餐、便當等的小吃店，累計增加到291家，經查確認受影響者，均已要求停止使用並配合下架回收；跨局處累計查核2093家次，問題油品及相關產品累計下架回收76萬9834公斤。

食安處指出，此次查核範圍涵蓋市場、賣場、夜市、餐飲、食品製造、販售、供膳及各局處業管場域，持續確認業者是否持有、販售或使用相關油品，並核對進貨、使用、退貨及回收紀錄。另也核對第三層以下業者名單，由各縣市依規完成稽查確認，將持續整理並滾動更新名單。

食安處指出，第三層以下名單今新增5家，全數是台中的小吃店，包括豐原的「宏誠」、大肚的「阿振」、大雅的「82站」、北屯的「佳佳」、以及南屯的「府城」。

食安處表示，後續將持續辦理流向比對、回收數量核對及相關處理進度追蹤，如有新增流向、補正資料或回收量異動，將即時更新並依相關規定辦理；市府也將持續配合中央行政查核及台中地檢署偵辦，釐清汙染原因、產品流向及相關責任。