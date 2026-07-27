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中聯致癌油調查 「黃豆熱損率」是禍首 衛福部：未來須報中央核定

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
食藥署今天公布第三方獨立調查結果，調查發現，部分巴西進口黃豆的「熱損粒」比率較高，製成的大豆油較容易檢出苯駢芘。記者廖靜清／攝影
食藥署今天公布第三方獨立調查結果，調查發現，部分巴西進口黃豆的「熱損粒」比率較高，製成的大豆油較容易檢出苯駢芘。記者廖靜清／攝影

中聯油脂大豆油苯駢芘超標事件延燒近一個月，食藥署今天公布第三方獨立調查結果，認定「驗收放寬、管制不足、未作矯正」，原料帶進來的苯駢芘過高，未能即時調整製程降低，多項管理缺失交互影響。衛福部長石崇良表示，若原料本身有品質落差，製程要相對調整。食安法修法重點也會納入要報中央主管機關核定，針對高風險、集中性的食品業者，提出安全監測計畫必須要報衛福部核定的審查機制。

調查發現，部分巴西進口黃豆的「熱損粒」比例較高，製成的大豆油較容易檢出苯駢芘，但兩者並非絕對因果關係。行政院政務委員陳時中說，熱損粒較高不代表原料不能使用，而是一項風險預警指標，業者應依原料品質調整脫膠、脫酸、脫色及脫臭等製程，並增加檢驗頻率，將風險降至法定標準以下。

調查報告指出，中聯使用巴西黃豆生產的大豆沙拉油苯駢芘超標4倍，並非單一因素造成，而是中聯將黃豆驗收的熱損率從原管制基準的0.5%以下、調整至5%以下，而後續的水合脫膠、白土脫色等二關又管制及添加量不足，關鍵因素環環相扣，導致苯駢芘超標。

專家指出，中聯使用的白土添加量，去除苯駢芘的能力有限，建議未來搭配活性碳；國際研究顯示，活性碳對苯駢芘的去除率可達九成。最後的脫臭程序雖在攝氏240度及真空條件下進行，也能分解部分苯駢芘，但無法完全去除，因此前段製程更須設定明確管制上限。

調查也發現，中聯的HACCP危害分析主要著重物理性異物，沒有將苯駢芘等化學性危害列為重要管制項目；製程參數多次出現偏差後，也未提出具體矯正措施。相較之下，其他油廠多在脫膠原油階段就檢驗苯駢芘，再依結果調整後續製程，成為中聯與同業間的重要差異。

陳時中表示，除了原料風險，調查也發現，中聯油脂在精煉製程中，白土添加比例、卵磷脂去除、脫色及冷卻等多項製程參數均曾出現偏差，但未依食品安全管理制度即時採取矯正措施。而製程中各節點的添加比例不足，都會導致部分批次產品苯駢芘超標，這份調查報告將全文公開上網，供外界檢視。

至於管理措施的改善，石崇良表示，業者應建立更嚴格的原料驗收制度，維持熱損率等品質指標於合理範圍。以這次的巴西黃豆為例，如果原料本身就有品質落差，製程就要相對調整。食安法修法重點也會納入要報中央主管機關核定，針對高風險、集中性的食品業者，提出安全監測計畫必須要報衛福部核定的審查機制。

衛福部 中聯 致癌沙拉油

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