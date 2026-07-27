中聯致癌油調查報告出爐 食藥署揪3大缺失

衛福部下午舉行「衛福部食藥署說明中聯油脂股份有限公司油品苯駢芘超標事件調查結果」記者會，行政院政委陳時中、衛福部長石崇良、食藥署長姜至剛、財團法人食品工業發展研究所楊炳輝副所長、輔仁大學食品科學系陳炳輝講座教授出席，認定苯駢芘超標並非單一因素造成，而是高風險原料管理、製程管控及檢驗監測等多項管理缺失交互影響所致，食藥署公布的調查報告共有三大重點，包含「高風險原料須搭配製程及檢驗監測管理」、「製程監控及異常改善機制未落實」、「業者未落實食品安全管理及風險管控機制」，獨立調查小組最後建議，業者應強化原料風險管理、製程監控及檢驗監測，提升食品安全管理及風險管控能力。

衛福部下午舉行「衛福部食藥署說明中聯油脂股份有限公司油品苯駢芘超標事件調查結果」記者會，會後行政院政委陳時中（右）為衛福部長石崇良（左）打氣。記者曾吉松／攝影

衛福部下午舉行「衛福部食藥署說明中聯油脂股份有限公司油品苯駢芘超標事件調查結果」記者會，行政院政委陳時中（左）、食藥署長姜至剛（右）出席。記者曾吉松／攝影