快訊

軟銀400億美元OpenAI聯貸融資再添21家金融機構 台灣也有銀行參與

獨家／公股金融異動一波波 這家券商總座人事拍板

東野圭吾大腸癌病逝...國人每年逾萬人罹癌 「3方法」可早期預防

聽新聞
0:00 / 0:00

中聯致癌油調查報告出爐 食藥署揪3大缺失

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導
衛福部下午舉行「衛福部食藥署說明中聯油脂股份有限公司油品苯駢芘超標事件調查結果」記者會，行政院政委陳時中（中）、衛福部長石崇良（左二）、食藥署長姜至剛（右二）、財團法人食品工業發展研究所楊炳輝副所長（左一）、輔仁大學食品科學系陳炳輝（右一）講座教授出席。記者曾吉松／攝影
衛福部下午舉行「衛福部食藥署說明中聯油脂股份有限公司油品苯駢芘超標事件調查結果」記者會，行政院政委陳時中（中）、衛福部長石崇良（左二）、食藥署長姜至剛（右二）、財團法人食品工業發展研究所楊炳輝副所長（左一）、輔仁大學食品科學系陳炳輝（右一）講座教授出席。記者曾吉松／攝影

衛福部下午舉行「衛福部食藥署說明中聯油脂股份有限公司油品苯駢芘超標事件調查結果」記者會，行政院政委陳時中、衛福部長石崇良、食藥署長姜至剛、財團法人食品工業發展研究所楊炳輝副所長、輔仁大學食品科學系陳炳輝講座教授出席，認定苯駢芘超標並非單一因素造成，而是高風險原料管理、製程管控及檢驗監測等多項管理缺失交互影響所致，食藥署公布的調查報告共有三大重點，包含「高風險原料須搭配製程及檢驗監測管理」、「製程監控及異常改善機制未落實」、「業者未落實食品安全管理及風險管控機制」，獨立調查小組最後建議，業者應強化原料風險管理、製程監控及檢驗監測，提升食品安全管理及風險管控能力。

衛福部下午舉行「衛福部食藥署說明中聯油脂股份有限公司油品苯駢芘超標事件調查結果」記者會，會後行政院政委陳時中（右）為衛福部長石崇良（左）打氣。記者曾吉松／攝影
衛福部下午舉行「衛福部食藥署說明中聯油脂股份有限公司油品苯駢芘超標事件調查結果」記者會，會後行政院政委陳時中（右）為衛福部長石崇良（左）打氣。記者曾吉松／攝影

衛福部下午舉行「衛福部食藥署說明中聯油脂股份有限公司油品苯駢芘超標事件調查結果」記者會，行政院政委陳時中（左）、食藥署長姜至剛（右）出席。記者曾吉松／攝影
衛福部下午舉行「衛福部食藥署說明中聯油脂股份有限公司油品苯駢芘超標事件調查結果」記者會，行政院政委陳時中（左）、食藥署長姜至剛（右）出席。記者曾吉松／攝影

衛福部下午舉行「衛福部食藥署說明中聯油脂股份有限公司油品苯駢芘超標事件調查結果」記者會，行政院政委陳時中（中）、衛福部長石崇良（左）、食藥署長姜至剛（右）出席。記者曾吉松／攝影
衛福部下午舉行「衛福部食藥署說明中聯油脂股份有限公司油品苯駢芘超標事件調查結果」記者會，行政院政委陳時中（中）、衛福部長石崇良（左）、食藥署長姜至剛（右）出席。記者曾吉松／攝影

致癌沙拉油 食藥署 姜至剛 衛福部 石崇良 中聯油脂

延伸閱讀

中聯油獨立報告今出爐 食藥署：原料、製程都出問題…3大關鍵導致缺失

油對台灣人有多重要？中研院學者何美鄉談中聯油事件：別只喊食安口號

食藥署駁6成食用油不合格 抽驗苯駢芘全數過關

中聯油脂案調查報告出爐 中聯：尊重調查結果

相關新聞

中聯油獨立報告今出爐 食藥署：原料、製程都出問題…3大關鍵導致缺失

中聯油脂案延燒近1個月，衛福部食藥署除完成相關原油與終端產品檢驗外，也委託第三方調查單位持續調查案件原因，今日調查報告正式出爐，衛福部於下午3時召開記者會，行政院政務委員陳時中、衛福部長石崇良、食藥署長姜至剛親上火線說明。

中聯致癌油調查報告出爐 食藥署揪3大缺失

衛福部下午舉行「衛福部食藥署說明中聯油脂股份有限公司油品苯駢芘超標事件調查結果」記者會，行政院政委陳時中、衛福部長石崇良、食藥署長姜至剛、財團法人食品工業發展研究所楊炳輝副所長、輔仁大學食品科學系陳炳輝講座教授出席…

問題油風暴延燒…金門跨局處全面追查 校園午餐、社區共餐全數過關

金門縣政府為防堵有毒油品流入市場，今天召開跨局處「問題油品查核聯繫會議」，由副秘書長李廣榮主持，邀集衛生局、教育處、社會處、環保局、產業發展處、消保官及政風處共同研商，全面掌握問題油品流向，並針對餐飲業、食品業、校園午餐及社區共餐等用油安全持續加強查核。

巴西黃豆不是致癌油唯一元凶！第三方調查揪出中聯油脂三大管理漏洞

中聯油脂大豆沙拉油苯駢芘標事件，第三方獨立調查結果今日正式出爐。行政院政務委員陳時中擔任記者會主持人，本案並非單一因素造成，而是高風險原料管理、製程管控及檢驗監測等多項缺失交互影響所致，其中包括放寬高風險原料品質標準、未將苯駢芘納入食品安全危害管理，以及製程異常未即時改善，最終導致油品超標。

中聯油脂案調查報告出爐 中聯：尊重調查結果

中聯油脂被驗出致癌物超標，衛福部食藥署除完成相關原油與終端產品檢驗外，也委託第三方調查單位持續調查案件原因，調查報告今天公布；中聯油脂今天表示，尊重衛福部公布的調查結果。

福壽沙鹿廠火警遭疑滅證 福壽回應了

中聯油脂毒油案，福壽實業正被調查中，但福壽沙鹿廠房昨上午發生火警，不但引起空汙，也被質疑滅證。對此，福壽則表示，事故發生在沙鹿飼料廠，與製造油脂的台中港廠無關，但對造成民眾不安深感抱歉。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。