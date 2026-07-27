問題油風暴延燒…金門跨局處全面追查 校園午餐、社區共餐全數過關

金門縣政府為防堵有毒油品流入市場，今天召開跨局處「問題油品查核聯繫會議」，由副秘書長李廣榮主持，邀集衛生局、教育處、社會處、環保局、產業發展處、消保官及政風處共同研商，全面掌握問題油品流向，並針對餐飲業、食品業、校園午餐及社區共餐等用油安全持續加強查核。

衛生局統計，自7月2日接獲中央通知至7月27日中午止，已查核市場、賣場、夜市、餐飲、食品製造及販售業者共380家次，查獲受影響油品690件，累計下架回收油品2017.27公斤（含預防性下架），另有使用受影響原料製成食品89.77公斤，合計下架回收2107.04公斤，均已要求業者集中於退貨區，停止販售及使用。

衛生局表示，跨局處會議後已依稽查紀錄逐一回訪業者，並針對民眾提供的消費資訊實地查察，確認列管業者均未違法繼續使用問題油品，相關產品也已配合完成回收，避免流入消費市場。

針對民眾關切的團膳及校園食安，社會處指出，轄內社區共餐據點原使用預防性下架油品者，均已改用其他品牌，目前未再使用問題油品；教育處也再次清查全縣國中小午餐食用油及庫存，逐一核對品牌、品項與批號，確認各校均未使用受影響批次油品，也未使用需預防性下架的產品。

衛生局長李金治表示，食品安全必須由政府與業者共同把關，食品業者應落實自主管理，加強原料來源、製程品質及產品檢驗，建立完整追溯追蹤及異常通報機制，一旦發現原料、半成品或成品不符食品安全規範，應立即停止使用、下架回收並依法通報，共同維護消費者食安。

衛生局提醒，民眾可至金門縣衛生局「中聯油脂受影響油品查詢與處置專區」及食藥署「中聯油脂案專區」查詢最新資訊；若對家中食用油是否屬受影響批次有疑問，可備妥產品廠牌、名稱及有效日期，洽詢金門縣衛生局（082-330697轉302至315），由專人協助確認。