巴西黃豆不是致癌油唯一元凶！第三方調查揪出中聯油脂三大管理漏洞

中聯油脂大豆沙拉油苯駢芘標事件，第三方獨立調查結果今日正式出爐。行政院政務委員陳時中擔任記者會主持人，本案並非單一因素造成，而是高風險原料管理、製程管控及檢驗監測等多項缺失交互影響所致，其中包括放寬高風險原料品質標準、未將苯駢芘納入食品安全危害管理，以及製程異常未即時改善，最終導致油品超標。

陳時中強調，將透過食安法修法，從源頭管理、製程管理到數位治理全面補強食安制度。行政院日前已通過食安法部分條文修正草案，並送交立法院審議。修法聚焦源頭管理、製程管理、異常通報、品質管理及數位治理五大方向，要求高風險食品業者提高自主檢驗頻率，政府也將持續強化突擊稽查、抽樣及缺失追蹤，建立更完整的食品安全監測與預警機制。

食藥署南區管理中心主任魏任廷指出，這次調查由食品科學、食品加工、油脂加工、食品技師及法律等領域共六名專家組成調查小組，於7月21日赴中聯油脂台中清水廠實地查核，除逐一檢視原料驗收、生產製程及設備，也調閱品質管制、檢驗紀錄、設備維護及教育訓練等文件，並訪談現場操作人員，釐清事件發生原因。

調查發現，部分巴西進口黃豆製成的大豆油，相較於美國黃豆，確實較容易檢出苯駢芘，不同船期原料品質也存在差異。魏任廷指出，高風險原料並不必然導致產品超標，若能搭配適當的製程控制及檢驗監測，仍可有效降低風險。問題在於業者未針對高風險原料提高檢驗頻率，也未同步調整製程與管理措施，才讓風險進一步放大。

另外，中聯油脂去年6月將巴西黃豆「熱損粒」驗收標準，由原本0.5%以下放寬至5%以下。專家分析，熱損粒比例與苯駢芘風險具有明顯關聯，此舉等同放寬高風險原料的品質管制門檻，提高產品超標可能性。

在製程管理方面，專家調閱製程紀錄後發現，多項品質管制參數長期偏離廠內設定標準，例如脫膠階段部分數值超過管制上限，脫色製程白土添加量也低於作業規範，但業者雖曾開立矯正措施單，異常情況卻持續發生，未真正落實改善，也未依原料品質差異調整生產參數。

食藥署長姜至剛表示，中聯油脂現行食品安全管理系統存在重大缺口，根據調查報告，業者僅針對物理性危害設置管制點，卻未將苯駢芘等化學性危害納入完整的辨識、評估與管理，也未針對高風險原料提高自主檢驗頻率，形成食品安全管理漏洞。

調查小組提出三大改善方向，包括重新建立黃豆原料進廠規範，要求供應商提供乾燥方式等重要資訊，強化供應商的管理。重新評估製程參數對苯駢芘的控制效果，建立異常監控與調整機制。建立更完整的抽樣檢驗制度，針對脫膠油、成品油等各階段逐批監測，確認製程控制成效。

針對制度面改善，姜至剛表示，行政院於7月23日通過食安法部分條文修正草案，並送交立法院審議。修法聚焦「源頭管理、製程管理、異常通報、品質管理、數位治理」五大方向，強化高風險食品業者自主檢驗、實驗室管理、第三方驗證、風險導向查核及檢驗資訊通報等機制，提升食品安全預警能力，避免類似事件再次發生。