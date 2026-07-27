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巴西黃豆不是致癌油唯一元凶！第三方調查揪出中聯油脂三大管理漏洞

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
行政院政務委員陳時中表示，將透過食安法修法，從源頭管理、製程管理到數位治理全面補強食安制度。記者廖靜清／攝影
行政院政務委員陳時中表示，將透過食安法修法，從源頭管理、製程管理到數位治理全面補強食安制度。記者廖靜清／攝影

中聯油脂大豆沙拉油苯駢芘標事件，第三方獨立調查結果今日正式出爐。行政院政務委員陳時中擔任記者會主持人，本案並非單一因素造成，而是高風險原料管理、製程管控及檢驗監測等多項缺失交互影響所致，其中包括放寬高風險原料品質標準、未將苯駢芘納入食品安全危害管理，以及製程異常未即時改善，最終導致油品超標。

陳時中強調，將透過食安法修法，從源頭管理、製程管理到數位治理全面補強食安制度。行政院日前已通過食安法部分條文修正草案，並送交立法院審議。修法聚焦源頭管理、製程管理、異常通報、品質管理及數位治理五大方向，要求高風險食品業者提高自主檢驗頻率，政府也將持續強化突擊稽查、抽樣及缺失追蹤，建立更完整的食品安全監測與預警機制。

食藥署南區管理中心主任魏任廷指出，這次調查由食品科學、食品加工、油脂加工、食品技師及法律等領域共六名專家組成調查小組，於7月21日赴中聯油脂台中清水廠實地查核，除逐一檢視原料驗收、生產製程及設備，也調閱品質管制、檢驗紀錄、設備維護及教育訓練等文件，並訪談現場操作人員，釐清事件發生原因。

調查發現，部分巴西進口黃豆製成的大豆油，相較於美國黃豆，確實較容易檢出苯駢芘，不同船期原料品質也存在差異。魏任廷指出，高風險原料並不必然導致產品超標，若能搭配適當的製程控制及檢驗監測，仍可有效降低風險。問題在於業者未針對高風險原料提高檢驗頻率，也未同步調整製程與管理措施，才讓風險進一步放大。

另外，中聯油脂去年6月將巴西黃豆「熱損粒」驗收標準，由原本0.5%以下放寬至5%以下。專家分析，熱損粒比例與苯駢芘風險具有明顯關聯，此舉等同放寬高風險原料的品質管制門檻，提高產品超標可能性。

在製程管理方面，專家調閱製程紀錄後發現，多項品質管制參數長期偏離廠內設定標準，例如脫膠階段部分數值超過管制上限，脫色製程白土添加量也低於作業規範，但業者雖曾開立矯正措施單，異常情況卻持續發生，未真正落實改善，也未依原料品質差異調整生產參數。

食藥署長姜至剛表示，中聯油脂現行食品安全管理系統存在重大缺口，根據調查報告，業者僅針對物理性危害設置管制點，卻未將苯駢芘等化學性危害納入完整的辨識、評估與管理，也未針對高風險原料提高自主檢驗頻率，形成食品安全管理漏洞。

調查小組提出三大改善方向，包括重新建立黃豆原料進廠規範，要求供應商提供乾燥方式等重要資訊，強化供應商的管理。重新評估製程參數對苯駢芘的控制效果，建立異常監控與調整機制。建立更完整的抽樣檢驗制度，針對脫膠油、成品油等各階段逐批監測，確認製程控制成效。

針對制度面改善，姜至剛表示，行政院於7月23日通過食安法部分條文修正草案，並送交立法院審議。修法聚焦「源頭管理、製程管理、異常通報、品質管理、數位治理」五大方向，強化高風險食品業者自主檢驗、實驗室管理、第三方驗證、風險導向查核及檢驗資訊通報等機制，提升食品安全預警能力，避免類似事件再次發生。

食藥署今日公布中聯油脂大豆沙拉油苯駢芘標事件的第三方獨立調查結果，專家分析，並非單一因素造成。記者廖靜清／攝影
食藥署今日公布中聯油脂大豆沙拉油苯駢芘標事件的第三方獨立調查結果，專家分析，並非單一因素造成。記者廖靜清／攝影

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