中聯油獨立報告今出爐 食藥署：原料、製程都出問題…3大關鍵導致缺失

中聯油脂案延燒近1個月，衛福部食藥署除完成相關原油與終端產品檢驗外，也委託第三方調查單位持續調查案件原因，今日調查報告正式出爐，衛福部於下午3時召開記者會，行政院政務委員陳時中、衛福部長石崇良、食藥署長姜至剛親上火線說明。

行政院政務委員陳時中表示，自事件爆發至今，食藥署未有一刻停歇，包括委託食品工業發展研究所成立獨立調查小組，釐清致癌物究竟從何而來，是否巴西進口黃豆釀禍。經調查小組實地進入中聯油脂廠房查核、調閱資料及棕和分析後認為，中聯油脂案並非單一因素造成。

針對中聯油脂大豆沙拉油檢出一級致癌物「苯駢芘」超標事件，食藥署南區管理中心主任魏任廷表示，經過實地查廠與現場工作人員查訪，專家與食藥署研判致癌物出現有三大關鍵，主要來自原料端汙染、高溫製程異常及放寬驗收標準。

魏任廷指出，7月21日進入中聯廠區後，仔細查驗整體環境到製程，專家也進行巡檢、文件審查、品質紀錄、廠商自我檢驗計畫、使用的物料或設備維護以及驗收紀錄等，包括製成異常的持續改善以及偏差異常如何處理等，甚至進行工廠操作人員實際訪談。

魏任廷強調，中聯油脂的品保紀錄已於4月起就有開立不符合及矯正措施處理單，至6月該現象仍持續發生，但並未見相關管制措施，是一大疏失。在各資料交叉比對後，歸納出三大關鍵：

一、高風險原料須搭配製程及檢驗監測管理

現有檢測資料顯示，部分巴西進口黃豆製成之大豆油，相較於美國進口黃豆製成之大豆油，較易檢出苯（a）駢芘，不同船期原料品質亦有差異。惟原料風險仍須透過製程控制及檢驗監測共同管理，然業者未針對高風險原料強化管理、提高檢驗頻率，並配合製程控制及檢驗監測等風險管理措施，致增加苯（a）駢芘超標風險。

二、製程監控及異常改善機制未落實

目前製程設備未發現有直接造成苯（a）駢芘生成之證據；惟多項製程參數與品質管制界限不符時，未即時採取矯正及改善措施，亦未建立因應風險之製程調整策略。

三、業者未落實食品安全管理及風險管控機制

業者未將苯（a）駢芘相關化學危害納入食品安全管理系統完整辨識、評估及管理，且對高風險原料放寬品質管制標準，亦未提高原料及產品檢驗頻率，增加苯（a）駢芘超標風險。

調查小組建議，業者應強化原料風險管理、製程監控及檢驗監測，提升食品安全管理及風險管控能力。

食藥署歸納出中聯油脂案的三大關鍵，包括原料端汙染、高溫製程異常及放寬驗收標準。記者廖靜清／攝影