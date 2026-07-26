快訊

藝人王凱猝逝！租屋處冷氣沒關、餐點掛門口鄰居驚異樣報警

停火後死的不算！美軍下修伊朗戰爭陣亡官兵數 家屬怒轟「令人心寒」

「薰衣草」男星王凱猝逝！曾消失2年突罹病進手術房

聽新聞
0:00 / 0:00

中聯致癌油案最新流向曝光！台中食安處：新增13家以早餐店居多

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市食安處稽查人員查核問題油品後續處理進度。圖／台中市政府提供
台中市食安處稽查人員查核問題油品後續處理進度。圖／台中市政府提供

中聯油脂生產大豆油致癌物苯駢芘超標事件持續延燒，台中市食安處今公布最新流向，第三層下游新增13家，其中以早餐店居多，累計增加到286家，跨局處累計查核2078家次，問題油品及相關產品累計下架回收73萬1224公斤。

食安處說明，市府跨局處查核重點包括市場、賣場、夜市、餐飲、食品製造、販售及供膳相關場域，累計稽查達2078家次，查核重點在於確認業者是否停售、停用相關油品，並督導保存進貨、使用、退貨及回收紀錄，以利後續流向追查及資料比對。經現場查核確認受影響者，均已要求停止使用並配合下架回收。

食安處指出，第三層以下名單今新增13家，包括台中西屯的小珍珠晨食館、上安早餐店、南屯的沐鑫早餐店、神岡的逢甲便當、大甲的巧味、潭子的森田香香雞，以及西區的捷創投資生產的炸蒜片、蒜碎及辣奶油醬；彰化溪湖的活力寶晨食館、二林的寶林晨食館；嘉義的梅山晨食館、新港晨食館、品芊晨食館；高雄的正豐餐館。

食安處強調，相關名單將依業者補正資料、跨縣市通報及現場查核結果滾動更新，並持續核對產品去化、退貨及回收情形，確保掌握資料與實際流向一致。

食安處表示，本案仍將持續核對各業者回收數量及後續處理進度，如有新增流向、補正資料或回收量異動，將即時更新並依相關規定辦理後續處置；市府也會配合中央行政查核及台中地檢署偵辦工作，持續釐清汙染原因、產品流向及相關責任，全力守護市民食品安全。

食安 台中市 中聯 致癌沙拉油

延伸閱讀

油品致癌物超標 中市府：累計回收逾71萬公斤

青花驕也有！中市續追中聯問題油流向 王品旗下麻辣鍋品牌15分店中招

中聯油風暴延燒！金門查扣逾2公噸問題產品 全面下架防堵流市

中聯致癌油風暴擴大！第3批1305噸流向曝：故宮晶華、六福開發中鏢

相關新聞

中聯致癌油案最新流向曝光！台中食安處：新增13家以早餐店居多

中聯油脂生產大豆油致癌物苯駢芘超標事件持續延燒，台中市食安處今公布最新流向，第三層下游新增13家，其中以早餐店居多，累計增加到286家，跨局處累計查核2078家次，問題油品及相關產品累計下架回收73萬1224公斤。

食藥署駁傅崐萁「六成油品不合格」說法 近4年275件油品全數合格

中聯油脂事件延燒，各界聚焦國內食用油工廠的食品安全管理，國民黨立院黨團總召傅崐萁引用2021年研究報告，指稱「食藥署早已知道食用油脂工廠HACCP初查合格率不到六成」、「代表六成油品不合格」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。