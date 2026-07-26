中聯致癌油案最新流向曝光！台中食安處：新增13家以早餐店居多

中聯油脂生產大豆油致癌物苯駢芘超標事件持續延燒，台中市食安處今公布最新流向，第三層下游新增13家，其中以早餐店居多，累計增加到286家，跨局處累計查核2078家次，問題油品及相關產品累計下架回收73萬1224公斤。

食安處說明，市府跨局處查核重點包括市場、賣場、夜市、餐飲、食品製造、販售及供膳相關場域，累計稽查達2078家次，查核重點在於確認業者是否停售、停用相關油品，並督導保存進貨、使用、退貨及回收紀錄，以利後續流向追查及資料比對。經現場查核確認受影響者，均已要求停止使用並配合下架回收。

食安處指出，第三層以下名單今新增13家，包括台中西屯的小珍珠晨食館、上安早餐店、南屯的沐鑫早餐店、神岡的逢甲便當、大甲的巧味、潭子的森田香香雞，以及西區的捷創投資生產的炸蒜片、蒜碎及辣奶油醬；彰化溪湖的活力寶晨食館、二林的寶林晨食館；嘉義的梅山晨食館、新港晨食館、品芊晨食館；高雄的正豐餐館。

食安處強調，相關名單將依業者補正資料、跨縣市通報及現場查核結果滾動更新，並持續核對產品去化、退貨及回收情形，確保掌握資料與實際流向一致。

食安處表示，本案仍將持續核對各業者回收數量及後續處理進度，如有新增流向、補正資料或回收量異動，將即時更新並依相關規定辦理後續處置；市府也會配合中央行政查核及台中地檢署偵辦工作，持續釐清汙染原因、產品流向及相關責任，全力守護市民食品安全。