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毒油來源登錄混亂 完善資料庫非關修法

台灣醒報／ 記者呂翔禾／台北報導
針對食品下架與查核問題，時代力量主席王婉諭呼籲政府，應先完善民眾查詢問題產品的系統。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
針對食品下架與查核問題，時代力量主席王婉諭呼籲政府，應先完善民眾查詢問題產品的系統。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「在《食安法》修法前，應先建立標明危害、退貨方式的問題食品公開平台！」時代力量黨主席王婉諭26日指出，中央過去設有「食品雲」，卻依然追不到致癌沙拉油完整流向，地方政府的稽查也非常混亂，且各縣市之間完全沒有串接。她呼籲把「食品雲」修好、整合各地稽查資訊。

時代力量黨主席王婉諭26日發文指出，中聯問題油被通報至今已經快1個月了，但中鏢的食品還是持續不斷出現，代表市場上一定還藏著部分黑數。她直言，其實追蹤這批油的流向，不該這麼難。

食品雲遲未優化

王婉諭指出，早在2014年頂新毒油案之後，《食安法》就修法，要求業者建立食品追溯系統。隔年，政府也花了上億元，蓋了一套號稱能用大數據自動預警的「食品雲」，但這次問題油流進了上千家餐廳、便當店，政府最後還是要靠基層公務員，一家一家「打電話」才問出來。

「早在 2017 年，審計部就點名食品雲『申報不實、資料斷鏈』！」王婉諭說，2023 年更查出，真正被納進追溯申報的業者，覆蓋率只有 2 %。這 10 年來，審計部幾乎年年提、監察院也調查過，但政府就是沒把漏洞補好。

出問題的到底是哪個？

「連自己查也查不到！」王婉諭說，在「食品雲」底下，政府還設了一個給民眾查的網站，叫「非追不可」。理論上，民眾只要輸入手上的產品，就能知道它安不安全。但用這次出事的泰山、福壽、福懋66項油品實際去查，卻發現有些產品根本查不到，就算查得到，也常常對不上，根本分不清楚出問題的到底是哪一罐？

就算好不容易查到了，點開檢驗報告一看，也會發現幾乎都是好幾年前的，9成以上都超過2年沒更新，法律要求的「每季或每半年至少驗一次」根本形同虛設。油的原料到底是誰供應完全查不到，就算一項產品已經被列入預防性下架，它的產品頁上，竟然連一句提醒、一個連結都沒有。

地方登錄資料也混亂

「台中市政府沒有即時稽查，也是問題的核心。」王婉諭表示，她查詢後發現，地方政府光是「政府查了什麼、查出什麼結果」，一般民眾根本得不到答案。全台 22 個縣市衛生局公布抽驗結果的網頁非常混亂。多數縣市的資訊，都藏在衛生局公布欄的角落、跟一般公告混在一起，花蓮的資料甚至要到食藥署才查得到。

更大的問題是，各縣市之間完全沒有串接，新竹驗出毒炊粉，可是東西賣到台中、高雄，當地的居民也完全不會知道。王婉諭質疑，美國、日本、法國、德國、英國，都有公開的食品回收資料庫，上網一查，什麼產品不合格、為什麼回收、多危險、怎麼退都清清楚楚，但台灣卻完全沒有這樣的資訊平台。

建立問題食品平台

行政院雖提出《食安法》修正草案，回應這次的中聯毒油事件，但前面講的這些問題，其實都不用等修法，政府現在就能開始做。台灣前進陣線呼籲政府，把食品雲修好、把「非追不可」補齊，整合各縣市的稽查資訊，並且建立一個標明危害、退貨方式的問題食品公開平台。

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致癌沙拉油

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