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食藥署駁6成食用油不合格 抽驗苯駢芘全數過關

中央社／ 台北26日電

外界質疑食品藥物研究年報多年前發現6成食用油不合格，食藥署今天澄清，此數據為初查缺失，非產品不合格，專案抽驗食用油脂苯駢芘均符合規定，初查所見缺失當年已複查改正。

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外界近日傳出台灣自2023年起有「6成食用油不合格」的說法，衛生福利部食品藥物管理署今天上午緊急透過新聞稿嚴正澄清，相關言論混淆「初查缺失」與「產品不合格」，並將特定年度、特定工廠的查核結果不當延伸至全國食用油產品，屬斷章取義、移花接木，與事實不符。

食用油脂工廠食安管制概況研究於2021年在食品藥物研究年報出版，由中央與地方在2018至2020年查核，共計63家食用油脂工廠。調查指出，符合食品安全管理準則比率不到6成。多數工廠未落實文件及紀錄管理，加工流程紀錄與實際作業不符，無足夠防制措施及風險評估依據。

食藥署重申，2021年研究指出，食用油脂工廠危害分析重要管制點（HACCP）初查合格率不到6成，從未表示「自2023年起有6成食用油不合格」，食藥署在2022至2025年專案抽驗275件食用油脂製品檢驗苯駢芘均符合規定，並非所稱「6成不合格」。

食藥署表示，「食用油脂工廠實施衛生管理及食品安全管制系統概況」研究報告，這是分析2018至2020年度地方衛生局查核食用油脂工廠於「初查」所見缺失，這些缺失當年皆已經地方衛生局複查改正。

食藥署呼籲，食安議題應回歸事實與科學，食藥署將持續依科學證據及風險管理原則，落實稽查、輔導與監督，嚴格把關食用油脂安全，保障台灣民眾健康。

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